Что произошло в Новосибирске в ночь на 6 октября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости на 6 октября.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Пожизненный срок грозит жителю Татарска за убийство беременной гражданской супруги. Сегодня предполагаемый душегуб предстал перед судом. 51-летнему фигуранту грозит максимальный предусмотренный законом срок - смертная казнь.
Сотрудники МЧС будут дежурить на новой ледовой арене в Новосибирске. В новом ледовом дворце уже запустили отопление. Все системы прошли проверку – они работают без сбоев. Внутри производят отделочные работы.
В Горсовете Новосибирска рассказали, что будет с наказами уехавших депутатов Сергея Бойко и Хельги Пироговой. По словам Александра Бурмистрова, они будут исполняться также, как и наказы на других округах.
Новосибирские археологи помогли шведскому ученому получить Нобелевскую премию биологу Сванте Паабо вручили ее за исследование генома человека. В этом ему посодействовали раскопки археологов, сделанные в Денисовской пещере.
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