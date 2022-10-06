Что произошло в Новосибирске в ночь на 6 октября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости на 6 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожизненный срок грозит жителю Татарска за убийство беременной гражданской супруги. Сегодня предполагаемый душегуб предстал перед судом. 51-летнему фигуранту грозит максимальный предусмотренный законом срок - смертная казнь.

Сотрудники МЧС будут дежурить на новой ледовой арене в Новосибирске. В новом ледовом дворце уже запустили отопление. Все системы прошли проверку – они работают без сбоев. Внутри производят отделочные работы.

В Горсовете Новосибирска рассказали, что будет с наказами уехавших депутатов Сергея Бойко и Хельги Пироговой. По словам Александра Бурмистрова, они будут исполняться также, как и наказы на других округах.

Новосибирские археологи помогли шведскому ученому получить Нобелевскую премию биологу Сванте Паабо вручили ее за исследование генома человека. В этом ему посодействовали раскопки археологов, сделанные в Денисовской пещере.

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