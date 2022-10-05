«Они хотели изнасиловать мою девушку»: в Новосибирске вынесли приговор убийцам братьев-близнецов

Отбывать наказание ревнивцы будут в колонии строгого режима. Фото: Мария НОВИКОВА

Ревнивцы, в августе прошлого года забившие до смерти братьев-близнецов, получили по десять лет колонии строгого режима. Точку в уголовном деле поставил Ленинский районный суд Новосибирска. Причиной трагедии, как выяснилось в ходе заседаний, стала беспочвенная ревность.

На скамье подсудимых Сергей Лихачев и Николай Щеглов оказались в коне мая. Мужчинам предъявили сразу две статьи уголовного кодекса, одна из которых особо тяжкая. Как следует из материалов дела, прошлым летом Лихачев и Щеглов ворвались в одну из квартир трехэтажки в районе площади Энергетиков. Внутри в это время весело проводили время, распивая спиртное, трое мужчин и женщина.

- 13 августа 2021 года Лихачев и Щеглов совместно проникли через окно квартиры №1 дома 11а по улице Восточный поселок, где нанесли множественные удары руками, ногами, а также двумя табуретами Крючковым, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Ленинского района Ирина Юдина.

Жертвами нападения стали хозяева квартиры - 48-летние близнецы. Один из них скончался на месте преступления, второй - через пару дней умер в больнице. Под горячую руку нападавших попал и гостивший у братьев мужчина. Он получил многочисленные травмы, но выжил.

Один из соседей погибших Андрей поделился с журналистом КП-Новосибирск воспоминаниями о дне трагедии:

- Зашел на кухню, смотрю, лежит вообще какой-то мужик, у него голова разбитая, крови лужа целая... Стал переживать за соседей, забежал к ним в комнату... Один уже мертвый лежал, второй без сознания. Я сразу забежал домой, начал звонить в 112, вызвонил скорую, полицейских.

Стражи порядка оказались на месте через несколько минут. Долго искать нападавших, которые забили насмерть двоих человек, оперативникам не пришлось...

- В течение нескольких минут обнаружили в одном из дворов граждан по приметам описанных заявителем. Подозреваемыми оказались двое местных жителей в возрасте 37 лет, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Оба мужчины жили по соседству, в реабилитационном центре при церкви. Но заповедь «не убий» его постояльцы, похоже, не особо чтили...Там же обитала и женщина, из-за которой приятели пошли на преступление... Оказалось, Сергей Лихачев приревновал свою даму сердца, отдыхавшую в квартире в компании троих мужчин. Сибирский Отелло решил разобраться с соперниками. А его приятель Николай Щеглов удары потерпевшим наносил просто, за компанию.

- Они сидели двое слева, двое справа. Залез я, потом Щеглов следом и начали бить их, - рассказал Лихачев следователям СКР во время проверки показаний на месте преступления:

- Кого вы первым ударили?

- Первым ударил, кто здесь находился...

- А это кто здесь находился?

- Два брата близнеца эти были...

- Ударили куда, в какую часть?

- Вот, в голову.

Сергей Лихачев пояснил корреспонденту КП-Новосибирск, почему вместе с товарищем он принял решение залезть в окно и учинить кровавую расправу:

- Там пытались изнасиловать мою девушку. Мне дали информацию, что там удерживают ее и пытаются изнасиловать.

Впрочем, подтверждений того, что собутыльники хотели совершить в отношении женщины преступление, следователи не нашли. А вот Лихачеву и Щеглову предъявили обвинения по двум эпизодам ч.4 ст.111 и ч.2 ст.112 УК РФ – Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека и Умышленное причинение средней тяжести здоровью. Видимо в надежде получить срок поменьше на следствии и в суде фигуранты свою вину полностью признали. За то, что лишили жизни двоих человек и покалечили третьего Сергея Лихачева и Николая Щеглова приговорили к реальным срокам. Каждый получил по десять лет лишения свободы. Отбывать наказание оба будут в колонии строгого режима.

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