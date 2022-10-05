Что произошло в Новосибирске в ночь на 5 октября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости на 5 октября.

В Новосибирске школьница умерла из-за баллончика с отравой для клещей. Трагедия произошла 1 октября у нее дома. Близкие и родные в шоке, а друзья считают, что беда случилась из-за модного среди подростков сниффинга - это опасный вид токсикомании.

Космонавтка из Новосибирска Анна Кикина перед полетом на корабле Dragon Crew записала видеообращение к землякам. Напомним, Анну и трех других астронавтов доставит на МКС ракета-носитель Falcon-9. Запуск произведут из Космического центра имени Кеннеди в 7 часов вечера по московскому времени (23:00 по Новосибирску).

В Новосибирске все части конструкции стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести» полностью привезли на место установки — площадь Калинина. Строители приступили к сборке конструкции для ее дальнейшего монтажа.

Новосибирские таможенники не пустили мужчину из Иркутской области на самолет в Турцию в день его 56-летия. Они сослались на запрет военкомата. Тур семья купила еще 15 сентября, до объявления частичной мобилизации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер