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Общество17 января 2023 0:00

Что произошло в Новосибирске в ночь на 17 января 2023 года: последние новости

Под Новосибирском судят помощника депутата, обвиненного в совращении школьников
Надежда РЫЖКИНА
Сообщаем главные новости на 17 января. Фото: соцсети.

Сообщаем главные новости на 17 января. Фото: соцсети.

Начался суд по делу помощника депутата Законодательного собрания Новосибирской области, которого обвиняют в педофилии. По версии обвинения, у него был секс с семиклассником. Кроме того, он развратил другого подростка - девятиклассника.

До суда дошло дело 70-летнего пенсионера, который сбил в Искитиме мать с двумя детьми. ДТП произошло 9 ноября 2022 года. Самый младший ребенок — 2-летняя девочка — была у женщины на руках. Малышка умерла на месте, а ее мама и 4-летняя девочка попали в больницу. Но врачи не смогли спасти их.

В Новосибирске 44-летнему мужчине стало плохо с сердцем около дома на улице Курчатова, 3. Прибывшие на место медики долго пытались его откачать, но спасти сибиряка не удалось. Его тело два часа пролежало на снегу, прежде чем его забрали.

В Новосибирске жильцы общежития на улице Станционной, 8 боятся ночевать в своих комнатах. Дом постоянно трясется, по стенам пошли трещины. А недавно его совсем затопило.

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