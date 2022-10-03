Ресурсный центр появился на Южно-Чемском жилмассиве

Сергей Трубников помог осуществить маленькую мечту сибиряков – у общественников теперь есть свой центр. Фото: Никита МАНЬКО

Три года назад Южно-Чемской жилмассив был совсем другим: в районе много новеньких многоэтажек и строящихся домов, но инфраструктуру только начинали обустраивать. Зато теперь там есть школа, детский сад, а теперь еще и ресурсный центр. Местные жители обратились к застройщику, в мэрию и Совет депутатов с просьбой о том, чтобы у общественных организаций жилмассива было свое помещение, и их просьбу услышали. Депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Трубников помог осуществить маленькую мечту сибиряков: об этом – в нашем материале.

ДЛЯ ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ И ПЕНСИОНЕРОВ

Год назад местные активисты ТОС «Матрешкин двор» попросили у застройщика помещение для концертов и чаепитий для пожилых людей. И вот теперь они встречают там первых гостей: одним из них стал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

- Ресурсный центр – это клубная работа активистов, непросто объяснить это людям, которые не встают с дивана. Микрорайон настолько быстро развивался, что дефицит дошкольных и школьных мест никуда не ушел. Построили один, второй, третий детский сад и школу, но стоять на месте нельзя, – уверен мэр Новосибирска Анатолий Локоть. - Мы советовались с депутатами, чтобы построенный проспект благоустроили, чтобы он превратился в прекрасный бульвар. Здесь нет социальных объектов – дефицит спортивный сооружений, кроме школы со спортзалом, но это – для детей.

В трех просторных комнатах уже расположились более 20 общественных организаций: от ансамбля пожилых сибирячек до организации по адаптации детей-инвалидов. Это удобно – пенсионерам «Матрешкиного двора» не нужно будет ездить через пробки на другой конец города, чтобы попасть в творческий кружок. Здесь есть музыкальное и видео оборудование, осталось обживать центр. Но на этом, конечно, развитие центра не остановится:

- Ресурсный центр будет наполнен не на сто, а на двести процентов. Но все желающие не смогут воспользоваться этой территорией, нужен центр для развития спорта. Есть на примете помещение, которое будет передано на баланс или арендовано. В ближайшее время, там откроется спортивный объект, – уверен депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Трубников.

НУЖНА ПОМОЩЬ СО СКВЕРОМ

Местные жители озвучили депутатам и еще одну проблему: они переживают за судьбу сквера с танком Т-34 - там горожане сажали деревья три года назад. На данный момент сквер не имеет названия и статуса, и стоит без хозяйской руки, а деревьям, которые там растут, нужен уход специалистов. Мэр Анатолий пообещал помочь с решением этой проблемы.

Но есть и еще одна проблема, с которой местные жители обратились в Совет депутатов города Новосибирска. Это касается еще одной зеленой зоны Южно-Чемского жилмассива, за которую переживают неравнодушные сибиряки.

- Благоустройство, развитие сквера «Парк героев» было заложено изначально, мы сейчас работаем над тем, чтобы это место имело правовой статус. Нужно передать на баланс и найти финансирование. Но первоочередная задача - это решение транспортной доступности, - уверен депутат Сергей Трубников. - Мэр сказал про бульвар на Петухова, но дорога еще не закончена. Все это должно соединиться с улицей Чистякова. Это колоссальная работа, которая еще предстоит. Время на согласование, на поиск средств в федеральном и областном бюджете – все это нужно синхронизировать и работать над этим постоянно. Наша задача – концентрироваться на такой работе, не отменяя благоустройства.

Благодаря такому подходу депутата Сергея Трубников можно быть уверенным, что Южно-Чемской жилмассив станет еще более комфортным для жителей Новосибирска.