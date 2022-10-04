Что произошло в Новосибирске в ночь на 4 октября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости на 4 октября. Фото: видео «Инцидент Новосибирск».

В Новосибирске двое подростков жестоко избили пятиклассника и сняли это на видео. «Герои» ролика - мальчики лет 12 - 13. Грушей для битья стал 11-летний школьник. Видео и избиением быстро разлетелось о интернету и набрало тысячи гневных комментариев.

В Барабинске под Новосибирском 18-летнего мужчину подозревают в сексуальном насилии над двухлетним ребенком. По предварительным данным, извергом оказался сожитель матери малыша. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против ответственных сотрудников опеки и попечительства

Уроженка Новосибирска Анна Кикина отправится в космос 5 октября. Об этом рассказали в Роскосмосе. Она полетит на корабле Crew Dragon вместе с двумя астронавтами NASA и астронавтом JAXA.

В Новосибирской области завершился первый этап частичной мобилизации. В правительстве сообщили о выполнении задачи, поставленной перед командованием Новосибирского высшего военного командного училища. Там в кратчайшие сроки развернули места для мобилизованных.

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