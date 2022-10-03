Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 4 октября 2022 года: от ковида умер 83-летний мужчина

531 человек заболел коронавирусом за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 4 октября 2022 года: за последний день в регионе ковидом заболели 531 человек, в том числе 59 детей. Выздоровели за то же время 1020 человек.

Но за сегодня есть один летальный случай — умер мужчина в возрасте 83 лет. Всего в регионе от ковида умерли 5718 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 490 человек, среди них 27 детей. К аппаратам ИВЛ подключены 3 пациента, в реанимации лежат 14 человек.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 513 человек

Количество пациентов в реанимации: 14 человек

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

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