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Общество29 сентября 2022 15:00

Школа с атриумом откроется на «Европейском берегу» в 2023 году

Там сядут за парты 825 детей
Ольга ТЕМНИКОВА
Игорь Титаренко уверен, что за строительством важных социальных объектов необходимо вести постоянный контроль.

Игорь Титаренко уверен, что за строительством важных социальных объектов необходимо вести постоянный контроль.

Дети, живущие в микрорайоне «Европейский берег», учатся в двух переполненных школах №76 и №115 или в более отдаленных районах. Новая школа №220, которая совсем скоро откроется, на 825 мест решит проблему с дефицитом школьных мест хотя бы частично. О том, как идут работы на стройке в настоящее время, - в нашем материале.

УРОКИ ИДУТ В ДВЕ СМЕНЕ

«Европейский берег» начали строить около 10 лет назад. Сегодня здесь сданы порядка 10 тысяч квартир, есть два современных детских садика, но долгожданная школа 1 сентября так и не начала работать.

Семья Олеси Рябовой поселилась в «Европейском береге» в 2014, тогда в семье была одна дочка, теперь детей трое.

- Когда мы покупали здесь квартиру, нам обещали, что дочь точно пойдёт учиться в новую школу. Сейчас старшая дочь перешла в 4 класс, но новая школа так и не открылась. Три года она училась в школе №115. В этом году мы перевели её в школу №16 на улице Добролюбова, так как в прежней нам предложили учиться практически в третью смену. Ребёнок должен был возвращаться домой после 20 часов, нас это категорически не устроило. На будущий год в школу пойдут младшие дети. Очень надеюсь, что они будут учиться уже рядом с домом, -- делится мама троих ребятишек.

Сдать школу № 220 должны были уже к началу этого учебного года. Не получилось. Новый срок сдачи запланирован на конец текущего года. На что очень рассчитывает директор школы №220 Анна Шмакова. По её словам к сентябрю уже и штат учителей укомплектовали почти на 95%, но теперь педагоги работают в других образовательных учреждениях, Директор надеется, что временно, а после нового года и дети и педагоги начнут работать и учиться в новом необычном для Новосибирска школьном здании.

Переделка типового школьного проекта в уникальный потребовала дополнительных экспертиз и согласований, что замедлило процесс строительства.

- Главная особенность нашей школы – атриум. Это огромное пространство, которое может служить актовым залом, рекреацией или образовательным пространством. У нас будут два спортивных зала, стадион В самой школе организуем несколько образовательных кластеров: технологический, спортивный, творческий... Цифровые лаборатории и современное оборудование дадут нашим учащимся самые широкие возможности для проектной деятельности. Кроме того планируем реализовать здесь концепцию дополнительного образования. Заниматься будем пока в две смены. По нашим опросам к нам могут прийти до 1500 детей при проектной вместимости 825 мест, - рассказала Анна Шмакова.

РАБОТЫ ЗАКОНЧАТ К НОВОМУ ГОДУ

Новая школа №220 – очень важный объект для микрорайона. Здесь очень высокая плотность застройки, много семей с детьми. Имеющиеся поблизости школы не были рассчитаны на работу с такой нагрузкой, когда дети учатся в две, а то и в три смены. Именно поэтому, считает депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Игорь Титаренко уверен, что за строительством таких важных социальных объектов необходимо вести постоянный контроль.

- В рамках проекта «Партийный десант» «Единой России» мы с коллегами депутатами мониторим реализацию народной программы - строительство объектов образовательной и социальной направленности. Реализация этого проекта затянулась из-за конструктивных особенностей. Проект не типовой, можно сказать уникальный. Здесь много необычных решений: огромный атриум, два спортивных зала, открытые пространства. На школьной территории предусмотрены спортивные площадки и досуговые зоны. Стадия готовности – высокая. Подрядчик обещает закончить объект к концу текущего года. Мы очень надеемся, что это случится в срок. Ход работ продолжим контролировать, - пообещал депутат.

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