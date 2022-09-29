Школа с атриумом откроется на «Европейском берегу» в 2023 году

Игорь Титаренко уверен, что за строительством важных социальных объектов необходимо вести постоянный контроль.

Дети, живущие в микрорайоне «Европейский берег», учатся в двух переполненных школах №76 и №115 или в более отдаленных районах. Новая школа №220, которая совсем скоро откроется, на 825 мест решит проблему с дефицитом школьных мест хотя бы частично. О том, как идут работы на стройке в настоящее время, - в нашем материале.

УРОКИ ИДУТ В ДВЕ СМЕНЕ

«Европейский берег» начали строить около 10 лет назад. Сегодня здесь сданы порядка 10 тысяч квартир, есть два современных детских садика, но долгожданная школа 1 сентября так и не начала работать.

Семья Олеси Рябовой поселилась в «Европейском береге» в 2014, тогда в семье была одна дочка, теперь детей трое.

- Когда мы покупали здесь квартиру, нам обещали, что дочь точно пойдёт учиться в новую школу. Сейчас старшая дочь перешла в 4 класс, но новая школа так и не открылась. Три года она училась в школе №115. В этом году мы перевели её в школу №16 на улице Добролюбова, так как в прежней нам предложили учиться практически в третью смену. Ребёнок должен был возвращаться домой после 20 часов, нас это категорически не устроило. На будущий год в школу пойдут младшие дети. Очень надеюсь, что они будут учиться уже рядом с домом, -- делится мама троих ребятишек.

Сдать школу № 220 должны были уже к началу этого учебного года. Не получилось. Новый срок сдачи запланирован на конец текущего года. На что очень рассчитывает директор школы №220 Анна Шмакова. По её словам к сентябрю уже и штат учителей укомплектовали почти на 95%, но теперь педагоги работают в других образовательных учреждениях, Директор надеется, что временно, а после нового года и дети и педагоги начнут работать и учиться в новом необычном для Новосибирска школьном здании.

Переделка типового школьного проекта в уникальный потребовала дополнительных экспертиз и согласований, что замедлило процесс строительства.

- Главная особенность нашей школы – атриум. Это огромное пространство, которое может служить актовым залом, рекреацией или образовательным пространством. У нас будут два спортивных зала, стадион В самой школе организуем несколько образовательных кластеров: технологический, спортивный, творческий... Цифровые лаборатории и современное оборудование дадут нашим учащимся самые широкие возможности для проектной деятельности. Кроме того планируем реализовать здесь концепцию дополнительного образования. Заниматься будем пока в две смены. По нашим опросам к нам могут прийти до 1500 детей при проектной вместимости 825 мест, - рассказала Анна Шмакова.

РАБОТЫ ЗАКОНЧАТ К НОВОМУ ГОДУ

Новая школа №220 – очень важный объект для микрорайона. Здесь очень высокая плотность застройки, много семей с детьми. Имеющиеся поблизости школы не были рассчитаны на работу с такой нагрузкой, когда дети учатся в две, а то и в три смены. Именно поэтому, считает депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Игорь Титаренко уверен, что за строительством таких важных социальных объектов необходимо вести постоянный контроль.

- В рамках проекта «Партийный десант» «Единой России» мы с коллегами депутатами мониторим реализацию народной программы - строительство объектов образовательной и социальной направленности. Реализация этого проекта затянулась из-за конструктивных особенностей. Проект не типовой, можно сказать уникальный. Здесь много необычных решений: огромный атриум, два спортивных зала, открытые пространства. На школьной территории предусмотрены спортивные площадки и досуговые зоны. Стадия готовности – высокая. Подрядчик обещает закончить объект к концу текущего года. Мы очень надеемся, что это случится в срок. Ход работ продолжим контролировать, - пообещал депутат.