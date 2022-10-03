Новосибирскому бизнесмену увеличили срок в колонии из-за попытки подкупить сотрудника ГУФСИН

Из колонии общего режима Сергея Губкина теперь переведут в строгую зону. Фото: Мария НОВИКОВА

Заработал новый срок, даже не выходя на свободу. Первомайский районный суд Новосибирска поставил точку в уголовном деле о попытке подкупить сотрудника исправительного учреждения.

- Как мы будем с этим бороться? - спросил обвиняемый у своего адвоката, увидев в зале представителей СМИ. Общаться с журналистом КП-Новосибирск Сергей Губкин категорически отказался и, подняв воротник тюремной робы, попытался спрятать лицо.

На финальное заседание Губкина доставили из колонии №3, где уже несколько лет он отбывает наказание за мошенничество. Бывшего руководителя нескольких строительных компаний дважды приговорили за махинации с продажей строящихся квартир. Покупателям он реализовывал недвижимость, которой не владел. Таким образом сумел заработать больше десяти миллионов рублей, а впоследствии реальный срок - шесть лет лишения свободы. Но даже в застенках мужчина не встал на путь исправления и, находясь за решеткой, совершил новое преступление. Через посредника передал инспектору ГУФСИН взятку, чтобы тот пронес в зону мобильники.

- В ходе предварительного расследования Губкин дал явку с повинной. Он сообщал о том, что обратился к сотруднику исправительного учреждения с просьбой пронести на территорию колонии два мобильных телефона. В ходе допроса в качестве обвиняемого также признавал вину. Однако при рассмотрении дела в суде изменил свою позицию. Пояснил, что действительно, обращался к знакомому, чтобы передать денежные средства сотруднику колонии, однако это сделано исключительно с целью благотворительности, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Первомайского района Юрик Варданян.

Допрошенный в качестве свидетеля инспектор подтвердил, что в разговоре с Губкиным он обмолвился о болезни ребенка и нехватке денег. Уголовник по прозвищу Большой сходу предложил ему подзаработать. Но довести преступный замысел до конца сидельцу не удалось.

- Сотрудник исправительной колонии доложил руководителю оперативного подразделения учреждения о поступившем предложении коррупционного характера. После этого оперативными сотрудниками был зафиксирован факт передачи взятки в виде денежных средств в сумме 12 тысяч рублей гражданином, действующим по поручению осуждённого, - пояснили в областном управлении СКР. Перед тем как судья удалилась в совещательную комнату, обвиняемому дали последнее слово: «Чему быть, того не миновать. Я надеюсь, что суд все-таки правильно разберется в деле – имело место преступление или не имело».

За попытку подкупить сотрудника ГУФСИН Губкина приговорили к реальному сроку. С учетом его предыдущих криминальных заслуг окончательно к отбытию назначили три года и один день лишения свободы. Из колонии общего режима Сергея Губкина теперь переведут в строгую зону.

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