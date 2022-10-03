В Новосибирске открыли мемориальную доску заслуженному энергетику Виктору Варенникову

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

30 сентября 2022 года состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной памяти известного новосибирского электроэнергетика Виктора Васильевича Варенникова.

Виктор Васильевич Варенников. Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

СПРАВКА «КП»

Свой профессиональный выбор Виктор Васильевич Варенников сделал еще в молодости, открыв для себя нелегкую и ответственную профессию энергетика. Его трудовой путь начинался в непростое для страны послевоенное время - в 1952 году. Сначала он работал монтажником на Омской железной дороге, продолжил трудовой путь электромонтером, мастером, начальником тяговой подстанции в городе Каргат и вскоре дорос до заместителя начальника Барабинского энергоучастка, а затем и до руководителя Западных электрических сетей РЭУ «Новосибирскэнерго».

В 1964 году Виктор Васильевич был назначен на должность директора Новосибирских городских электрических сетей «Новосибирскэнерго», где и проработал почти 35 лет.

Под его руководством прошли практически все этапы становления и развития электрических сетей города. В период бурного развития Новосибирска по инициативе Варенникова использовались самые современные и надежные в работе схемы построения электрических сетей, новейшие типы электрического оборудования. Кроме того, были расширены производственные базы предприятия, возведены жилые дома и объекты социального назначения для персонала, оборудованы мастерские и цеха, введен в эксплуатацию современный диспетчерский зал.

За большой вклад в развитие новосибирской энергосистемы и достигнутые успехи Виктор Васильевич награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда», почетным знаком «40 лет ЕЭС», а также ему по праву присвоено звание «Заслуженный энергетик РСФСР.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

С инициативой установки памятной доски выступила его дочь Ольга Костылюк, ее благое начинание всесторонне поддержали руководство АО «РЭС» (правопреемника «Новосибирскэнерго») и первичная профсоюзная организация предприятия. Стоит отметить, что по всей стране насчитывается всего несколько мемориальных досок энергетикам-сетевикам.

Почтить память пришли родные и близкие Варенникова, ветераны-соратники, а также руководители электросетевой организации и коллеги по отрасли.

- Он проработал в энергосистеме региона 47 лет и по праву считается олицетворением золотого фонда заслуженных энергетиков Сибири, - подчеркнул на торжественной церемонии технический директор АО «РЭС» Юрий Толкалин. - Его трудовой путь - яркий пример напряженной работы, искреннего желания помогать людям, заботиться и создавать для них максимально комфортные, достойные условия жизни.

Виктор Васильевич скончался в 2020 году на 92-м году жизни. В память о неоценимом вкладе в становление и развитие электросетевого хозяйства города Новосибирска на фасаде здания, где он проработал большую часть своей трудовой биографии, теперь размещена мемориальная доска. Скульптор - А. П. Дьяков.