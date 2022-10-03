Что произошло в Новосибирске в ночь на 3 октября 2022 года: последние новости

Суд над уборщицей близится к концу. Фото: Никита Манько/стоп-кадр

Судье из Новосибирска предложили провести эксперимент: сможет ли влезть в обычную сумку от ноутбука 7 миллионов рублей? Напомним, в столице Сибири уборщицу обвиняют в краже денег у бизнесмена. Она подобрала чужую сумку - говорит, что в ней ничего не было. Но владелец сумки утверждает, что в ней были деньги.

В Новосибирске в ДК «Звезда» откроют пункт консультативной помощи для мобилизованных. Такое распоряжение дал губернатор области Андрей Травников. Сибиряки смогут получить ответы на вопросы у нотариуса, работников банка, судебных приставов и других специалистов.

Пассажир самолета «Новосибиск-Владивосток» курил в туалете. Теперь за нарушение ему придется платить штраф. Как сообщают УТ МВД России по ДФО, жалоба на пассажира поступила от работников воздушного судна. Правоохранители встретили мужчину в аэропорту Владивостока и составили на него протокол за административное правонарушение.

Два новосибирских сенатора попали под санкции США. Речь идет об Александре Карелине и Владимире Городецком. Их имена появились в списках30 октября.

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