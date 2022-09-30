Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 30 сентября 2022 года: от ковида умер 79-летний мужчина

Еще 597 человек заболели ковидом в Новосибирской области.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 30 сентября 2022 года: за последний день в регионе ковидом заболели 597 человек, в том числе 54 ребенка. Выздоровели же 1318 человек.
— Скончался мужчина в возрасте 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 717 человек, — передает оперативный штаб по региону.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 510 человек, в том числе 31 ребенок. В отделениях реанимации находятся 15 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 4 пациента.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Количество заболевших за сутки: 597 человек
Количество пациентов в реанимации: 15 человек
Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.
Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.
Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%
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