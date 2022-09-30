Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 30 сентября 2022 года: от ковида умер 79-летний мужчина

Еще 597 человек заболели ковидом в Новосибирской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 30 сентября 2022 года: за последний день в регионе ковидом заболели 597 человек, в том числе 54 ребенка. Выздоровели же 1318 человек.

— Скончался мужчина в возрасте 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 717 человек, — передает оперативный штаб по региону.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 510 человек, в том числе 31 ребенок. В отделениях реанимации находятся 15 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 4 пациента.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 597 человек

Количество пациентов в реанимации: 15 человек

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

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