Что произошло в Новосибирске в ночь на 1 октября 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости на 1 октября 2022. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирской области задержан организатор поджогов военкоматов. Им оказался 23-летний безработный местный житель. Он по заданию западных заказчиков за деньги искал исполнителей для поджогов военкоматов в Новосибирской области.

После трагедии, произошедшей в школе Ижевска, власти Новосибирска решили отстранить от работы в образовательных учреждениях охранников, у которых нет документов о прохождении специальных курсов. А также усилить меры по антитеррористической защищенности объектов образования.

Депутаты новосибирского Заксобрания предложили не продавать безалкогольные энергетики детям до 18 лет. Инициатива давняя и постоянно поднимается в разных регионах, потому что федерального закона, который запрещал бы продавать подросткам бодрящие напитки, нет. Но в Новосибирской области его вот-вот примут: депутаты поддержали законопроект в первом чтении.

Новосибирская транспортная прокуратура проведет проверку после задержки рейсов из-за сбоя системы регистрации. Речь идет о внутренних рейсах из Толмачёво в аэропорты Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга. По словам очевидцев, люди ждали регистрацию с трех часов ночи.

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