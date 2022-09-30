Что изменится в Новосибирске с 1 октября 2022 года: продлен режим повышенной готовности, отменят часть электричек

С октября вновь продлят режим повышенной готовности в Новосибирской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С октября в регионе вступят в силу сразу несколько нововведений. Что изменится в Новосибирске с 1 октября 2022 года - в нашем материале.

ПРОДЛЕН РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Губернатор Андрей Травников постановил с 1 октября 2022 года продлить режим повышенной готовности до декабря из-за того, что к началу осени коронавирусом заражались по несколько сотен человек в день. Это предполагает введение ограничительных мер, если ситуация ухудшится.

ИСЧЕЗНЕТ МАРШРУТКА № 6

В Новосибирске с 1 октября прекратит работу маршрутное такси № 6 от Речного вокзала до микрорайона Шлюз в Советском районе. Такое решение приняли из-за того, что пассажиры предпочитали ездить на автобусе № 36, который ходит по тому же маршруту.

ОБНОВИТСЯ ПРОСПЕКТ ДЗЕРЖИНСКОГО

7 октября проспект Дзержинского обновится после ремонта дороги. На ней уложат выравнивающий слой и покрытие из асфальтобетонной смеси. Для того чтобы во время ливней дорогу не затапливало, рабочие поднимут дождеприемные колодцы.

ОТМЕНЯТ ЭЛЕКТРИЧКИ

Изменится расписание движения электричек. Поезда № 6815 Новосибирск - Буготак и № 6816 Буготак - Новосибирск будут курсировать с 3 до 16 октября только по выходным. Постепенно отменят ход поездов № 6320 Дупленская - Новосибирск (с 3 октября), № 6353/6354 Новосибирск - Коченево - Новосибирск (с 8 октября), № 6311/6316 Новосибирск - Коченево - Новосибирск (с 24 октября), № 6364 Коченево - Новосибирск (с 29 октября).

Электрички № 6609/6610 Новосибирск - Искитим - Новосибирск и № 6657/6658 Новосибирск - Искитим - Новосибирск будут курсировать с 24 октября только по будням. С этой же даты отменяется электропоезд № 6622 Искитим - Новосибирск.