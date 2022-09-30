Ледовый городок в Новосибирске 2022: когда откроют, цены, что там будет

В конце декабря в Новосибирске откроется ледовый городок. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Традиционно перед новогодними праздниками возводят большие ледяные горки и скульптуры. В мэрии рассказали, откроют ли ледовый городок в Новосибирске - 2022.

- Открытие ледового городка традиционно запланировано на территории парка «Михайловская набережная». На сегодняшний день проходит процедура по конкурсному отбору оператора, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе мэрии.

В 2021 году ледовый городок открыли 30 декабря, его темой стал цирк и 100-летний юбилей со дня рождения Юрия Никулина. Тематика будущего ледового городка и стоимость билетов станут известны позже.

Обычно в ледовый городок расценки в ледовом городке такие:

- вход для взрослых и детей старше 15 лет — 350 рублей;

- для детей от 4 до 14 лет — 250 рублей;

- для детей до 3 лет включительно и участников боевых действий (при предъявлении удостоверения) — бесплатно;

- для детей от 4 до 14 лет из многодетных семей — 200 рублей, от 15 лет — 300 рублей.

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