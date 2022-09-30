Каток у НОВАТа в Новосибирске 2022: когда начнут заливать, какой формы будет, цена на прокат коньков

В декабре в Новосибирске зальют катки. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новосибирск продолжает готовиться к Новому году. В мэрии города рассказали, когда начнут заливать каток у оперного театра в Новосибирске в 2022 году.

- Каток в Театральном сквере зальют, но дата начала работ в настоящий момент уточняется. Установка ледового катка планируется на прежнем месте, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе мэрии. И добавили, что готов он будет к концу декабря.

Форма, которой каток прославился на всю страну, останется прежней. В ведомстве объяснили, что каток получается вытянутым из-за того, что по стандартам необходимо оставить боковые аллеи ко входу в театр. Также все углы ледовой площадки должны быть округлой формы.

Сколько будет стоить прокат коньков в центре Новосибирска, пока тоже обсуждается. Хотя известны цены для остальных четырех муниципальных катков. Так, в Нарымском сквере час проката коньков для взрослых обойдется в 156 рублей, а для детей и пенсионеров - 83 рубля. На стадионах «Чкаловец» и «Электрон» можно будет кататься за 160 рублей в час взрослым и за 100 рублей - детям. 160 рублей будет стоить прокат коньков и на стадионе «Заря».

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