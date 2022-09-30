Новосибирские депутаты отправили обращение в Госдуму

Дмитрий Асанцев поднял вопрос работы депутатов, которые уже долгое время находятся вне пределов России. Фото: Совет депутатов города Новосибирска.

Первая осенняя сессия Совета депутатов города Новосибирска подняла важные для горожан вопросы, касающиеся работы народных избранников на округе, а также благоустройства города. О том, к каким решениям пришли на сессии, - в нашем материале.

РАБОТА НА ОКРУГЕ

Председатель Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Дмитрий Асанцев поднял вопрос работы депутатов, которые уже долгое время находятся вне пределов России. От избирателей стали поступать обращения с просьбой разобраться с ситуациями, когда депутат не находится на округе.

- Мы предлагаем дополнить перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутатов. Если человек год и более отсутствует на избирательном округе, то его нужно лишать полномочий и выбирать другого человека, который будет работать с избирателями. Федеральный закон №131, в котором обозначены полномочия и задачи депутатов, был принят еще в 2003 год. И я думаю, что депутаты Госдумы тогда даже не предполагали, что избранный депутат может уехать, год и более находиться за пределами государства. Мы считаем, нужно внести в него правки, учитывая современные реалии, – подытожил Дмитрий Асанцев.

ДЕТСКИМ ПЛОЩАДКАМ НУЖЕН ХОЗЯИН

Депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Дмитрий Колпаков поднял вопрос бесхозных детских площадок. Часть из них находится на муниципальной земле, но за ними нет надлежащего ухода.

- Проблема с бесхозностью может возникнуть даже у тех площадок, которые устанавливают по наказам депутатов. Дело в том, что не все дома располагают придомовыми территориями, где можно установить элементы для детских игр. В этом случае площадки можно ставить на муниципальной территории. Но надо решить вопрос содержанием. Решения существует два. Либо мэрия составляет перечень таких площадок и содержит их за счет выделения дополнительных средств. Либо собственники берут в аренду землю, на которой стоит площадка у мэрии и содержат ее за счет собственных средств, - объяснил Дмитрий Колпаков.

КОНЕЧНЫЕ ОСТАНОВКИ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ОБУСТРОЕНЫ

Еще одна проблема - обустройство конечных остановочных пунктов. Шесть лет назад, в 2015 году рабочая группа в Совете прежнего созыва вынесла вопрос на обсуждение и добилась от мэрии выделения из бюджета города на эти цели ежегодно начиная с 2017 года 10 млн рублей. Однако, как заявил заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска, депутатское объединение «Единая Россия» Николай Тямин, за пять лет департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии привел в относительный порядок только два конечных остановочных пункта.

По нормам на каждом таком пункте должны были появиться туалеты, помещения для приема пищи, мусорные контейнеры и разворотное кольцо. В настоящее время, по словам депутата, на конечных остановках в наличии только мусорные контейнеры, и то не везде. И даже те стоят зачастую переполнены.

– Ещё в прошлом созыве была создана рабочая группа по изучению проблемного вопроса, касающегося конечных остановочных пунктов. Поступало много жалоб от пассажиров. Жаловались водители автобусов, потому что нормальных условий для них в местах стоянки общественного транспорта не было. Результатом работы депутатов стало то, что ежегодно 10 миллионов рублей из бюджета должны были идти на обустройство остановочных площадок. Однако по результатам проверки контрольно-счетной палаты Новосибирска выявлено, что никаких работ проведено не было. Я считаю, что недопустимо не исполнять бюджетные обязательства, не допустимо не исполнять рекомендации, принятые на сессии совета депутатов, - прокомментировал Николай Тямин.