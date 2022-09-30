Кто из сибирских ВИПов будет мобилизован и отправится служить

Депутаты обратились в военкоматы и готовы служить. Фото: соцсети/Законодательное собрание Новосибирской области.

После начала частичной мобилизации сразу несколько сибирских депутатов подали рапорт, чтобы отправиться добровольцами в Донбасс, или получили повестку после начала частичной мобилизации. Рассказываем о них.

Андрей Панферов. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Андрей Панферов, первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области, подполковник ГРУ в запасе

- Считаю, что это мой долг как кадрового офицера и гражданина. И я очень горжусь тем, что такое количество людей, которые, казалось бы, выросли в определенном комфорте, идут и просят, чтобы их взяли, сами, добровольно. Это говорит о многом, - пояснил КП-Новосибирск Андрей Панферов.

Евгений Яковенко. Фото: Совет депутатов города Новосибирска.

Евгений Яковенко, вице-спикер Совета депутатов города Новосибирска.

− Мы с боевыми товарищами давно собирались подавать рапорт и поддержали инициативу Андрея Панферова. Вместе с ним, под его командованием собираем подразделение, − говорит Евгений Яковенко.

Ярослав Фролов. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области

Ярослав Фролов, депутат Законодательного собрания Новосибирской области

Ярослав Фролов работает главным врачом в больнице № 34, а ранее возглавлял министерство труда и соцразвития. Сам свое решение не комментирует, но Андрей Панферов рассказал о товарище:

- Он действительно говорил, что готов и хотел бы это сделать. Я ему на это ответил, что с его профессией и опытом врача он был бы очень полезен в нынешней ситуации. Я отношусь к Ярославу Александровичу с большим уважением, и такой поступок только еще раз доказывает, что он человек, которого следует уважать.

Денис Ягодзинский. Фото: Виктория КУДАЕВА

Денис Ягодзинский, депутат Думы Ангарского городского округа Иркутской области. 45-летний депутат уже отправился на службу

- Повестка пришла накануне. Я явился в военкомат, там меня спросили, готов я или нет. Я ответил утвердительно. Ну а раз утвердительно, значит отправляемся в путь, - подытоживает ангарчанин Денис Ягодзинский. - Я понимаю, куда и для чего иду. Я хочу защитить свою семью, своих детей и нашу Родину. Взял с собой по минимуму: термобелье, наколенники, кнопочный телефон.

Денис Шепель. Фото: www.dumabratsk.ru

Денис Шепель, депутат Думы города Братска Иркутской области

О том, что Денис Шепель отправился добровольцем в Донбасс, сообщила председатель Думы города Братска Лариса Павлова в своем Telegram-канале:

- Денис Иванович Шепель ушел добровольцем защищать жителей Донбасса. Для его родных, друзей и коллег это стало потрясением, но Денис Иванович сделал свой выбор. Мы желаем ему удачи и скорейшего возвращения домой!

Сергей Сокол. Фото: страница депутата в соцсети «ВКонтакте».

Сергей Сокол, депутат Госдумы, экс-заместитель губернатора Красноярского края

- Вернулся из Луганской народной республики, где работал в качестве наблюдателя на референдуме в составе группы депутатов и сенаторов от партии «Единая Россия». Жду решения Минобороны и руководства партии по заявлению отправить меня добровольцем в зону СВО. Депутаты и активисты на местах оказывают и будут оказывать помощь семьям мобилизованных жителей Хакасии, - написал на своей странице Сокол.

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