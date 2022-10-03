«PRO-Музыка» в Новосибирске: молодежь ждут на творческую смену с фронтменом группы «АукцЫон»

Фронтмен группы «АукцЫон», автор и исполнитель песен, писатель, поэт, актер Олег Гаркуша. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Некоммерческая региональная общественная организация «СОЮЗ МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ» уже в четвертый раз проводит Форум молодых композиторов, музыкантов и исполнителей «PRO-Музыка». Цель мероприятия: создание условий для развития творческих компетенций молодых музыкантов, исполнителей и композиторов.

Творческая смена пройдет с 11 по 21 октября 2022 года на территории Центра социальной поддержки молодежи и юношества имени К. С. Заслонова в новосибирском Заельцовском парке. В программу форума входят индивидуальные и групповые мастер-классы, образовательные программы по четырем направлениям: «Академическая музыка», «Композиция», «Народная музыка», «Эстрадное направление».

НОВАЯ РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА И ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ

Насыщенная программа рассчитана на 10 дней. В течение этого времени 85 музыкантов в возрасте от 18 до 35 лет будут проживать на территории Центра, чтобы полностью погрузиться в атмосферу творчества и интенсивного обучения. Кроме того, 200 музыкантов примут участие в форуме онлайн, суммарный объем учебной нагрузки составит 320 часов.

Чтобы расширить границы форума, организаторы пригласили ведущих музыкантов, композиторов и продюсеров. Участники пройдут предварительный конкурсный отбор, списки опубликуют на официальной странице конкурса ВКонтакте.

В этом году форум расширяет программу и приглашает лучших педагогов страны. Куратор по направлению композиция - Антон Валерьевич Танонов, заведующий кафедрой композиции и импровизации СПбГК; куратор эстрадного направления - Александр Пантыкин, основатель группы «Урфин Джюс», председатель союза композиторов Свердловской области, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Еще одним куратором эстрадного направления будет Александр Кушнир, рок-журналист, музыкальный продюсер, генеральный директор музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн».

Хедлайнеры и гости форума: фронтмен группы «АукцЫон», автор и исполнитель песен, писатель, поэт, актер Олег Гаркуша, участник проекта «Голос» Катя Чистова, ех-солист «Терем-квартет» Михаил Дзюдзе, музыкальный продюсер Инга Кутянская, композитор, мультиинструменталист, председатель Евразийского совета композиторов Андрей Батурин, Томшин Бэнд и другие звезды российской эстрады, лучшие исполнители музыкального театра «Геликон-опера», Новосибирской филармонии, Санкт-Петербургской филармонии, Мариинского театра.

IV Форум молодых композиторов, музыкантов и исполнителей «PRO-Музыка» пройдет в Новосибирске с 11 по 21 октября. Фото: Министерство региональной политики НСО

СРОКИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смена пройдет в современном спортивно-оздоровительном центре социальной поддержки молодежи и юношества имени К. С. Заслонова. Участники смогут заниматься не только музыкой, но и спортивными играми. Форум набирает популярность: общее число его участников за эти годы превысило 2500 человек.

Сроки проведения форума: с 11 по 21 октября. Итоги интенсивной творческой работы участников будут представлены музыкантами и гостями форума 21 октября 2022 года в Государственном концертном зале имени А. М. Каца.

Форум направлен на повышение профессионального мастерства, приобретение инновационных, практико-ориентированных компетенций для успешной профессиональной деятельности молодых композиторов, музыкантов и исполнителей.

Проект реализуется при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Подробную информацию и форму заявки на участие в Форуме можно найти здесь.

Контакты

Телефон +7-913-985-88-57 (Инга Робиньш, организатор, пресс-секретарь)

E-mail: Molotnsk@gmail.com

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.

Смотрете видео о IV Форуме молодых композиторов, музыкантов и исполнителей «PRO-Музыка».