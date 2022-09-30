Что произошло в Новосибирске в ночь на 30 сентября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости Новосибирска на 30 сентября.
Фото: Игорь НИКОЛАЕВ
В Новосибирске зачитали приговор сержанту Денису Калинину, который убил свою бывшую девушку-трансгендера. Экс-полицейского приговорили к девяти годам строгого режима.
В Новосибирской области в двух районах выявили вспышки трихинеллеза. Известно, что болезнь опасна и для людей. В связи с этим на территории региона объявили карантин, а животных-переносчиков разрешили отстреливать, но только ограниченное число особей.
Синоптики поделились прогнозом погоды на зиму 2022-2023 года. Следующий февраль окажется холоднее предыдущего: средняя месячная температура понизится на 4 градуса.
Депутат Заксобрания Новосибирской области Ярослав Фролов решил отправиться добровольцем в зону специальной военной операции. Сейчас он работает главным врачом в больнице № 34, а ранее возглавлял министерство труда и соцразвития
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