Как я была динозавром без мобильного интернета

Без мобильного интернета я почувствовала себя древним динозавром. Или даже таким вот трилобитом. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Телефон со мной всегда: с ним просыпаюсь, засыпаю, это мой рабочий кабинет, который помещается в кармане. Поэтому и к выбору оператора я подходила с особой дотошностью: чтобы мобильный интернет летал, а не ползал. Знакомые спросили, зачем так заморачиваюсь. Неужели это настолько важно? Ведь стабильный интернет есть на работе, да и дом подключен к провайдеру? Чтобы не быть голословной, пообещала им неопровержимые доказательства. Так начался мой эксперимент: я отказалась от мобильного интернета на неделю. Спойлер: эксперимент с треском провалился.

ОПТИМИСТИЧНОЕ НАЧАЛО

- Всего неделька! Проживу, делов-то! - с такими словами я отключила в настройках смартфона мобильные данные. Листая утром соцсети и пошвыркивая свежий кофе, чувствовала себя прекрасно: домашний интернет у меня действительно неплохой. Никаких изменений в своей жизни не ощутила.

В автобусе без интернета было невероятно скучно. Остальные пассажиры наслаждались прогрессом. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

А вот поездка до работы была невероятно скучной без музыки, которую слушаю онлайн: предпочитаю не забивать память телефона заезженными треками. Не получилось и прошвырнуться по телеграм-каналам, чтобы узнать, что творится в мире.

На работе пролистала почту, составила план на день и поехала на первую встречу. Чтобы успеть на второе мероприятие на другом конце города, пришлось вызывать такси. Приложение без интернета, естественно, не работало. Попыталась схитрить: забежала в кофейню рядом. Но интернет тормозил, поэтому машину вызывала по старинке, через оператора. Пока нашла нужный телефон, пока дозвонилась, пока отыскала, где припарковалось такси… Конечно, опоздала на встречу. Плюс потеряла время, выворачивая карманы в поисках налички.

НЕПРИЯТНОСТИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Связываться с такси больше не хотелось. Решила вернуться в офис на транспорте. Только как выбраться из незнакомой части города? Где ближайшая остановка? Обычно включаю 2ГИС, смотрю по навигатору, где нахожусь, и топаю в нужном направлении. Но интернета у меня нет… После обращения к паре прохожих и мытарств по закоулкам дворов все же выхожу к остановке. Уставшая и злая от бездарно потраченного времени.

Без 2ГИС было сложно сориентироваться в незнакомом месте. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Еду в офис. Звонят из редакции:

- Где тебя носит? Ты в подвале, что ли? Почему сообщения в WhatsApp не доходят? Срочные правки в текст - все у тебя в почте, прямо сейчас оперативно поправь, ждем!

Вылетаю из автобуса рядом с торговым центром, несусь в зону фуд-корта, цепляюсь к Wi-Fi и дрожащими после незапланированной пробежки руками правлю текст.

Тем временем Телеграм и WhatsApp взрываются новыми сообщениями. Дочка скинула милый видосик утром перед выходом из дома. Проверяю по Google-картам: ребенок еще в школе - видимо, задержали после математики. Мама скинула кучу фото маек с разными принтами. Она на обеде забежала в магазин и спрашивала, что лучше взять в подарок внучке. Так как я не ответила, положилась на свой вкус и купила розовую с кружавчиками. Такое моя красотка точно положит на самую дальнюю полку шкафа.

«ОШИБКА ЗАГРУЗКИ…»

Пока ехала на работу, изнервничалась: дочка не отвечала на звонки, а GPS-навигация без интернета бесполезна: не показывает, где находится ребенок. Отправила SMS - ответа нет. Влетела в офис, телефон подключился к Wi-Fi, и мои сообщения в WhatsApp наконец-то до нее дошли. Дочка тут же перезвонила:

- Мам, прости, я забыла позвонить, а телефон на беззвучке был. Какие SMS? Мы же не динозавры!

Вижу в почте кучу работы, которую можно было оперативно сделать часа два назад, будь у меня доступ к мобильному интернету. Разгребаю все это, параллельно сыплются вопросы: где пропадала и почему игнорирую людей.

После работы еду в кафе к подруге, о встрече с которой договорились еще на прошлой неделе. В автобус заходит женщина со здоровенной крысой на плече. Живой! Здоровенной! Крысой! Крысиный хвост нежно обнимает шею хозяйки. Достаю телефон, запускаю трансляцию в ВК и… «Ошибка загрузки. Проверьте подключение к сети и повторите попытку». «Проверьте подключение к интернету». Пока до меня дошло, что я сегодня как динозавр из прошлого, женщина вышла. Пытаюсь хоть сфотографировать это чудо, но в кадр попадают лишь чужие головы.

За этими головами скрылся несостоявшийся эксклюзивный прямой эфир с крысой и ее хозяйкой. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В кафе приезжаю унылая и уставшая от бессмысленной дневной беготни. Подруга безбожно опаздывает. Спрашиваю у официанта пароль, подключаюсь к Wi-Fi. Сообщение в WhatsApp: «Настенька, прости, планы резко поменялись: не могу приехать!» Отправлено час назад, как раз когда я вышла из офиса. Класс. Вижу в Телеграме три видео и подборку фото от коллеги с просьбой посмотреть и решить, что ставим в соцсети, что берем в публикацию. Ничего из этого не подгружается - местный интернет тупит.

ПРОВАЛ И ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРЕЖНЕЙ ЖИЗНИ

Мой эксперимент экстренно завершился на следующий день. После интервью нужно было сразу скинуть коллегам фото и небольшой текст, чтобы оперативно разместить новость на сайте. Я отправила фото с помощью MMS, но издеваться над редакцией и слать текст по SMS совесть не позволила. Затем позвонила дочка, попросила кинуть денег на школьную карту, которой дети расплачиваются в столовой. Это стало последней каплей. Мама во мне не сомневалась ни секунды: плюнула на эксперимент, подключила мобильный интернет и в два счета пополнила карту, чтобы ребенок не голодал.

Какой же это был кайф - снова ощутить себя в потоке жизни, а не на ее окраине. Приложения, онлайн-банк, мессенджеры, соцсети, я снова с вами! В итоге экспериментатор из меня вышел так себе, ведь вместо запланированной недели продержаться я смогла лишь день с хвостиком.

Мобильный интернет, как общение с котиками: чем его больше, тем лучше! Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Вывод: без мобильного интернета страдает работа и сдают нервы. Мне было особенно сложно, потому что у меня «МегаФон», я привыкла к высоким скоростям. Если раскрывать карты до конца, этого оператора выбрала как раз из-за хороших отзывов о качестве мобильного интернета. По данным исследования Ookla (они создали самый популярный измеритель скорости мобильного интернета Speedtest), в Новосибирской области у «МегаФона» уже шестой год подряд лучшие показатели передачи данных среди всех операторов связи. При этом компания постоянно модернизирует и строит новые базовые станции 4G не только в Новосибирске, но и в отдаленных районах области, чтобы пользоваться качественной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом могли не только горожане, но и селяне из достаточно удаленных и малых населенных пунктов области.

«МегаФон» строит станции 4G даже в отдаленных районах. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Если не доверяете чужому мнению, можете провести свой личный эксперимент и бесплатно протестировать качество связи и скорость мобильного интернета «МегаФона». Для этого достаточно перейти по ссылке, выбрать наиболее подходящий тариф из линейки #БезПереплат: «Минимум», «Звонки», «Интернет» или «МегаТариф». После этого определить, каким образом вы будете тестировать качество связи и мобильного интернета «МегаФона»: получите новую сим-карту или перейдете с действующим номером в «МегаФон». Далее необходимо выбрать удобный для вас способ доставки сим-карты - вы можете получить ее в офисе продаж рядом с домом или же заказать курьерскую доставку. После того как сим-карта будет на руках, можно приступать к тестированию: услуги оплачиваются, только если вы приняли решение остаться с оператором на втором месяце использования.

Скрины экрана телефона: замеры скорости при обычном мобильном интернете и с подключенной опцией pre-5G. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Кстати, тем, кому нужна не просто скорость, а скорость космическая, «МегаФон» предлагает дополнительную опцию pre-5G. В компании уверяют: так можно разогнать скорость до +50%. Это стало возможным благодаря системному интеллектуальному управлению загрузкой сети. Трафик в режиме реального времени перераспределяется на менее загруженные базовые станции и направляет высвободившийся ресурс абонентам pre-5G. При этом дополнительная опция доступна на всех смартфонах с поддержкой сети четвертого поколения.

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