День народного единства в Новосибирске 4 ноября 2022 года: программа мероприятий, куда сходить

День народного единства выпадет на долгие выходные в ноябре.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Праздновать День народного единства в Новосибирске 4 ноября 2022 года будут впервые за два года! в 2020 и 2021 году официальные мероприятия в ноябре не проводились из-за ковидных ограничений. Но сегодня город уже готовится к праздникам. Рассказываем, какой будет программа мероприятий в День народного единства в Новосибирске 4 ноября 2022 года.
Выставка «Отцы и дети»
Где: Сибирская мемориальная картинная галерея (Красный пр-т, 16)
Когда: с 3 ноября по 18 декабря
О чем: Выставка по итогам всероссийского патриотического фотоконкурса в память о Великой Отечественной войне. Там представят фотоработы участников и победителей первого этапа конкурса более чем из 40 регионов России (Якутия, Дагестан, Татарстан, Удмуртия, Амурская, Оренбургская, Калининградская области и др.).
«Ночь искусств»
Где: Парк музеев «Галерея времени» (1-е Мочищенское шоссе, 1/6)
Когда: 4 и 5 ноября
О чем: В этот праздничный выходной день восьмой год подряд пройдет Ночь искусств. «Галерея времени» состоит из семи музеев с выставками российской и советской ретротехники. Кроме того, в музее есть учебно-боевой самолет L-39 и вертолет Ми-2 с восстановленной системой управления. Посетители смогут полетать на нем и испытать эмоции, словно они действительно побывали в небе, не отрываясь от земли.
В рамках празднования Дня народного единства в муниципальных Домах культуры и Дворцах культуры города Новосибирска с 1 по 4 ноября 2022 года запланированы к проведению праздничные программы, концерт Новосибирского городского духового оркестра, фестиваль народной культуры «Красная ярмарка» и другие мероприятия.
Фестиваль «Новосибирск - город дружбы»
Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)
Когда: 4 ноября
О чем: Каждый год национальные организации демонстрируют традиции и обычаи, многонациональную культуру и единство российского народа. Лихие танцы, яркие костюмы, выставки и мастер-классы - все это ждет новосибирцев на сцене и в фойе ДКЖ.
Концерт «Приходите, гости, к нам»
Где: Камерный зал филармонии (Красный пр-т, 32)
Когда: 4 ноября в 17.00
О чем: На концерт приглашает фольклорный ансамбль «Рождество». Юные артисты выступят на одной сцене с профессиональными музыкантами. Песни будут сменяться веселыми народными играми и традиционными танцами.
В районных отделах Музея Новосибирска пройдут тематические интерактивные лекции, музейно-педагогические занятия, экскурсии по выставкам. В муниципальных библиотеках города Новосибирска пройдет более 40 мероприятий различной направленности (часы истории «Россия единством сильна», видеоэкскурсы в историю, выставки книг, квесты и т. д.).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер