День народного единства в Новосибирске 4 ноября 2022 года: программа мероприятий, куда сходить

День народного единства выпадет на долгие выходные в ноябре. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Праздновать День народного единства в Новосибирске 4 ноября 2022 года будут впервые за два года! в 2020 и 2021 году официальные мероприятия в ноябре не проводились из-за ковидных ограничений. Но сегодня город уже готовится к праздникам. Рассказываем, какой будет программа мероприятий в День народного единства в Новосибирске 4 ноября 2022 года.

Выставка «Отцы и дети»

Где: Сибирская мемориальная картинная галерея (Красный пр-т, 16)

Когда: с 3 ноября по 18 декабря

О чем: Выставка по итогам всероссийского патриотического фотоконкурса в память о Великой Отечественной войне. Там представят фотоработы участников и победителей первого этапа конкурса более чем из 40 регионов России (Якутия, Дагестан, Татарстан, Удмуртия, Амурская, Оренбургская, Калининградская области и др.).

«Ночь искусств»

Где: Парк музеев «Галерея времени» (1-е Мочищенское шоссе, 1/6)

Когда: 4 и 5 ноября

О чем: В этот праздничный выходной день восьмой год подряд пройдет Ночь искусств. «Галерея времени» состоит из семи музеев с выставками российской и советской ретротехники. Кроме того, в музее есть учебно-боевой самолет L-39 и вертолет Ми-2 с восстановленной системой управления. Посетители смогут полетать на нем и испытать эмоции, словно они действительно побывали в небе, не отрываясь от земли.

В рамках празднования Дня народного единства в муниципальных Домах культуры и Дворцах культуры города Новосибирска с 1 по 4 ноября 2022 года запланированы к проведению праздничные программы, концерт Новосибирского городского духового оркестра, фестиваль народной культуры «Красная ярмарка» и другие мероприятия.

Фестиваль «Новосибирск - город дружбы»

Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Когда: 4 ноября

О чем: Каждый год национальные организации демонстрируют традиции и обычаи, многонациональную культуру и единство российского народа. Лихие танцы, яркие костюмы, выставки и мастер-классы - все это ждет новосибирцев на сцене и в фойе ДКЖ.

Концерт «Приходите, гости, к нам»

Где: Камерный зал филармонии (Красный пр-т, 32)

Когда: 4 ноября в 17.00

О чем: На концерт приглашает фольклорный ансамбль «Рождество». Юные артисты выступят на одной сцене с профессиональными музыкантами. Песни будут сменяться веселыми народными играми и традиционными танцами.

В районных отделах Музея Новосибирска пройдут тематические интерактивные лекции, музейно-педагогические занятия, экскурсии по выставкам. В муниципальных библиотеках города Новосибирска пройдет более 40 мероприятий различной направленности (часы истории «Россия единством сильна», видеоэкскурсы в историю, выставки книг, квесты и т. д.).

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