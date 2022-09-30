Педагогов Новосибирской области научат быть лидерами

Обучение пройдет с 1 октября по 17 декабря 2022 года. Фото: Министерство региональной политики НСО

С 1 октября 2022 года АНО СПО «Образовательный центр «РОСТ» запускает обучение по программе дополнительного профессионального образования «Формирование лидерских компетенций в образовательных организациях Новосибирской области с учетом программы воспитания» для работников сферы образования со средним и высшим профессиональным образованием.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цели программы: повышение осознанности педагогами своей роли в формировании лидерских компетенций обучающихся, формирование представлений о личностных качествах и характеристиках лидера нового поколения. В ходе обучения, а также разбора различных программ и методик педагоги поймут, как органично сформировать лидерскую среду посредством воспитания типов поведения, характерных для новых лидеров.

Кроме того, участники программы смогут развить навыки критического и креативного мышления, а также цифровую грамотность. Именно такие компетенции востребованы сегодня, и обладание ими выводит преподавателя и учеников на новый уровень развития.

Педагоги получат актуальные современные знания и навыки. Фото: Министерство региональной политики НСО

Структура обучения разработана так, чтобы доказать: лидером не обязательно родиться - им можно стать. Понятие лидерства рассматривается комплексно со всеми аспектами личностных качеств, характеристик, ведущих к наработке необходимых компетенций. Педагоги после погружения в обучающую среду смогут комфортно ориентироваться в материалах, необходимых для подготовки уроков, научатся разрабатывать тематические внеклассные мероприятия.

ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ

Программа объемом 144 часа разделена на 11 занятий, на которых смысл современного лидерства рассматривается как общественное явление, процесс создания команды лидеров нового поколения прорабатывается через формирование поведения лидера. Проводится разбор навыков лидера нового поколения, а также различные практики, для каждого участника разрабатывают дневник успеха для педагога и обучающегося. После обучения педагоги смогут самостоятельно разрабатывать внеклассные мероприятия, способствующие формированию лидерской среды.

ЧТО ЭТО ДАЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

После погружения в программу педагог будет понимать свою роль в формировании компетенций учащихся, научится самостоятельно разрабатывать уроки и внеклассные мероприятия, способствующие формированию лидерских компетенций учащегося, овладеет ключевыми навыками персонального лидерства, сможет не только учить, но и личным примером показывать стиль поведения лидера нового поколения.

После успешной сдачи итоговой аттестации обучающимся выдается удостоверение о повышении квалификации по программе «Формирование лидерских компетенций в образовательных организациях Новосибирской области с учетом программы воспитания» в соответствии с установленным образовательным центром образцом.

На занятиях запланирован ряд практик и разбор заданий. Фото: Министерство региональной политики НСО

Что получает педагог в процессе прохождения курса и после сдачи итоговой аттестации:

• Формирование лидерских компетенций

• Отработка компетенций на практике во время обучения

• Разработка новых педагогических практик

• Перенос практик в учебно-воспитательный процесс

• Обмен опытом, анализ полученных результатов на занятиях

• Удостоверение о повышении квалификации

Программа реализуется в рамках гранта при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Программа обучения продлится до 17 декабря 2022 года (по субботам с 8.00 до 15.00).

Обучение будет проводиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Победы, 55/1

Прием заявок осуществляется до 29 сентября на сайте.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.