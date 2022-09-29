Где поменять зимнюю резину в Новосибирске 2022: список мест, цены

В Новосибирске работают тысячи мастерских, где можно поменять летние шины на зимние.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске работают почти 2 тысячи сервисов шиномонтажа, где можно поменять резину перед наступлением холодов. Как же из такого числа выбрать подходящую автомастерскую? Мы составили список СТО, где поменять зимнюю резину в Новосибирске 2022.
Согласно сайту отзывов Flamp.ru лучшее техобслуживание предоставляют в этих центрах.
«Барс»
Адрес: Новосибирск, ул. Фрунзе, 104а
Время работы: с 9.00 до 21.00
Телефон: (383) 367-11-00
Цены: замена шин - от 1000 руб.
«Транзит Сервис»
Адрес: Новосибирск, ул. 1-я Шевцовой, 30
Время работы: с 9.00 до 21.00
Телефоны: (383) 240-79-09, +7-952-946-79-92
Цены: замена шин - от 1000 руб.
Fit Service
Адрес: Новосибирск, Бердское шоссе, 2/6
Время работы: ежедневно с 9.00 до 21.00
Телефон: (383) 363-59-55
Цены: замена шин - от 1420 руб.
«Авиатор»
Адрес: Новосибирск, ул. Ионосферная, 3/4
Время работы: ежедневно с 9.00 до 22.00
Телефон: +7-913-000-23-02
Цены: замена шин - от 1500 руб.
«Топ моторс»
Адрес: Новосибирск, ул. Днепрогэсовская, 9/1
Время работы: с 9.00 до 21.00
Телефон: (383) 2-277-288
Цены: замена шин - от 940 руб.
«Автоквест»
Адрес: Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 225
Время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00
Телефоны: +7-952-907-73-62, +7-952-941-34-50
Цены: замена шин - от 1000 руб.
Motor.oil
Адрес: Новосибирск, ул. Депутатская, 1
Время работы: пн. - сб. с 10.00 до 20.00
Телефон: +7-913-701-94-19
Цены: замена шин - от 1000 руб.
«Грандкар»
Адрес: Новосибирск, ул. Комсомольская, 2
Время работы: пн. - сб. с 9.00 до 21.00, вс. с 10.00 до 20.00
Телефоны: (383) 388-68-19, +7-965-825-62-88
Цены: замена шин - от 1450 руб.
«Центр ремонта колес»
Адрес: Новосибирск, ул. Фрунзе, 19, к. 1
Время работы: ежедневно с 9.00 до 21.00
Телефон: +7-923-112-50-45
Цены: замена шин - от 1600 руб.
«Бэст мастер»
Адрес: Новосибирск, бульвар Молодежи, 36Б, ст. 36
Время работы: ежедневно с 9.00 до 21.00
Телефоны: (383) 310-50-70, +7-913-925-33-42
Цены: замена шин - от 1600 руб.
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