Где поменять зимнюю резину в Новосибирске 2022: список мест, цены

В Новосибирске работают тысячи мастерских, где можно поменять летние шины на зимние. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске работают почти 2 тысячи сервисов шиномонтажа, где можно поменять резину перед наступлением холодов. Как же из такого числа выбрать подходящую автомастерскую? Мы составили список СТО, где поменять зимнюю резину в Новосибирске 2022.

Согласно сайту отзывов Flamp.ru лучшее техобслуживание предоставляют в этих центрах.

«Барс»

Адрес: Новосибирск, ул. Фрунзе, 104а

Время работы: с 9.00 до 21.00

Телефон: (383) 367-11-00

Цены: замена шин - от 1000 руб.

«Транзит Сервис»

Адрес: Новосибирск, ул. 1-я Шевцовой, 30

Время работы: с 9.00 до 21.00

Телефоны: (383) 240-79-09, +7-952-946-79-92

Цены: замена шин - от 1000 руб.

Fit Service

Адрес: Новосибирск, Бердское шоссе, 2/6

Время работы: ежедневно с 9.00 до 21.00

Телефон: (383) 363-59-55

Цены: замена шин - от 1420 руб.

«Авиатор»

Адрес: Новосибирск, ул. Ионосферная, 3/4

Время работы: ежедневно с 9.00 до 22.00

Телефон: +7-913-000-23-02

Цены: замена шин - от 1500 руб.

«Топ моторс»

Адрес: Новосибирск, ул. Днепрогэсовская, 9/1

Время работы: с 9.00 до 21.00

Телефон: (383) 2-277-288

Цены: замена шин - от 940 руб.

«Автоквест»

Адрес: Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 225

Время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00

Телефоны: +7-952-907-73-62, +7-952-941-34-50

Цены: замена шин - от 1000 руб.

Motor.oil

Адрес: Новосибирск, ул. Депутатская, 1

Время работы: пн. - сб. с 10.00 до 20.00

Телефон: +7-913-701-94-19

Цены: замена шин - от 1000 руб.

«Грандкар»

Адрес: Новосибирск, ул. Комсомольская, 2

Время работы: пн. - сб. с 9.00 до 21.00, вс. с 10.00 до 20.00

Телефоны: (383) 388-68-19, +7-965-825-62-88

Цены: замена шин - от 1450 руб.

«Центр ремонта колес»

Адрес: Новосибирск, ул. Фрунзе, 19, к. 1

Время работы: ежедневно с 9.00 до 21.00

Телефон: +7-923-112-50-45

Цены: замена шин - от 1600 руб.

«Бэст мастер»

Адрес: Новосибирск, бульвар Молодежи, 36Б, ст. 36

Время работы: ежедневно с 9.00 до 21.00

Телефоны: (383) 310-50-70, +7-913-925-33-42

Цены: замена шин - от 1600 руб.

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