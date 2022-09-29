Где купить зимнюю резину в Новосибирске 2022: цены, советы экспертов

Автомобилисты советуют на скупиться на зимние покрышки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый снег уже «порадовал» автомобилистов, так что сейчас у водителей есть важный вопрос: где купить зимнюю резину в Новосибирске 2022? Эксперты рассказали, когда нужно переобувать своего железного коня и какие шины выбрать.

КОГДА НУЖНО МЕНЯТЬ РЕЗИНУ НА ЗИМНЮЮ

Готовь сани летом, а зимние покрышки — ранней осенью. Эксперты советуют следить за среднесуточной температурой и ориентироваться на батареи в доме.

Включили батареи - пора менять шины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

— Резину можно менять, когда включили отопление. Летние шины перестают работать при температуре ниже +8, даже если на дорогах еще нет снега. У летних покрышек более жесткий состав, и с морозами вождение на скользкой дороге становится ненадежным. И полный привод не поможет — он нужен только тогда, когда есть крепкое сцепление с дорогой, — объяснил КП-Новосибирск общественник и автомобилист Алексей Носов.

Еще один плюс заблаговременного переобувания — отсутствие очередей, которые вырастут у шиномонтажных с первых снегом.

КАКИЕ ЗИМНИЕ ШИНЫ ВЫБРАТЬ

Алексей Носов советует водителям не загружаться вопросом о том, какую резину взять на зиму: с шипами или без.

— Для новосибирских дорог выбор один — шипованная резина. «Липучка», то есть фрикционные шины, подходят для более мягкого климата и стран, где запрещена эксплуатация шипованных покрышек, — объясняет эксперт.

Лучший вариант для сибирской погоды - шипованные шины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шипованная шина отлично подходит для обледенелой дороги, а также для езды по укатанному снегу. «Липучка» же ведет себя хорошо только на чищеных дорогах и при низкой заснеженности.

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ

Покупая новую «обувь» для авто, берите покрышки по карману, но не скупитесь: высокая цена здесь — не плата за бренд. У дорогих производителей лучше баланс колеса и больше ламелей на покрышке, что обеспечивает более надежное сцепление с дорогой.

Покрышки от зарубежных производителей (Kumho, Michelin, Pirelli, Goodyear) в среднем стоят от 7 до 30 тысяч рублей за штуку. От российских (КАМА, Tunga, Cordiant) — от 3 до 13 тысяч рублей.

Хороший способ сэкономить — купить шины от дочерних компаний известных брендов. Такие покрышки дешевле, при этом не уступают в качестве. Вместо дорогого Michelin можно взять покрышки от суббренда BF Goodrich, вместо Goodyear — Dunlop или Falken.

Для замены шин обратитесь в автомастерскую - поменять их гараже без балансировочного станка невозможно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обращайте внимание не только на цену, но и на показатели прочности, размер и форму. А еще на возраст: бэушную резину брать не стоит, чтобы не рисковать собственной безопасностью.

— На маркировке любых покрышек указывают неделю и год выпуска. Главный враг резины — не асфальт, а свет, который разрушает компоненты в составе шины. С течением времени она иссыхает, теряет свои свойства. Максимальный возраст покрышек — 3 года, дальше они будут служить хуже, — предупреждает автомобилист Алексей Носов.

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