Что произошло в Новосибирске в ночь на 29 сентября 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости на 29 сентября. Фото: Мария Рожкова.
Фото: другой источник.
28 сентября в Новосибирске выпал первый снег, укрывший землю густым слоем. О снегопадах синоптики предупреждали еще две недели назад. Дети наигрались в снежки,а взрослые слепили снеговиков.
Депутата Законодательного собрания Новосибирской области Владимира Лаптева из Центрального районного суда увезли на машине скорой помощи в сопровождении конвоя. Напомним, оперативники регионального ФСБ уличили депутата в получении крупной взятки.
Жители Новосибирска потянулись в военторги. Мужчины, получившие повестки, опасаются, что в частях не хватит нужного снаряжения. И покупают то, что может пригодиться в командировке.
В Новосибирской области вновь предложили ввести масочный режим в магазинах. С такой инициативой выступил Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.
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