Что произошло в Новосибирске в ночь на 29 сентября 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости на 29 сентября. Фото: Мария Рожкова. Фото: другой источник.

28 сентября в Новосибирске выпал первый снег, укрывший землю густым слоем. О снегопадах синоптики предупреждали еще две недели назад. Дети наигрались в снежки,а взрослые слепили снеговиков.

Депутата Законодательного собрания Новосибирской области Владимира Лаптева из Центрального районного суда увезли на машине скорой помощи в сопровождении конвоя. Напомним, оперативники регионального ФСБ уличили депутата в получении крупной взятки.

Жители Новосибирска потянулись в военторги. Мужчины, получившие повестки, опасаются, что в частях не хватит нужного снаряжения. И покупают то, что может пригодиться в командировке.

В Новосибирской области вновь предложили ввести масочный режим в магазинах. С такой инициативой выступил Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

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