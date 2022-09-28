«Перевезем за три часа!»: на границе России и Казахстана активизировались мошенники

На границе с Казахстаном выстроилась огромная пробка. Фото: Борис Белокобыльский / t.me

После объявления о частичной мобилизации одни выстраиваются в очереди к военкомату, а другие пытаются уехать из страны. Из-за последних на границе между Россией и Казахстаном в Новосибирской области образовалась большая пробка. Вместе с числом машин растет и число мошенников, которые наживаются на страхе водителей и пассажиров. Нервничающим россиянам они предлагают услуги — «переезд за рубеж быстро и без очередей».

ПРОШЛА ПО ССЫЛКЕ И ПОТЕРЯЛА ДЕНЬГИ

Главное место обитания мошенников — телеграм-чаты, в которых списываются беглецы из разных городов.

«Есть два свободных места из Новосибирска до Семея?», «Ищу попутчиков до Петропавловска», — в ответ на эти мольбы о помощи приходят сообщения, что, мол, места есть. Часто выдают заманчивые предложения: «Мы едем быстро, остановок минимум! С 21 числа отправляем по 30 машин! На границе дольше трех часов не стоим! Проблем нет! Ни одного возврата!».

На самом же деле стоять в пробке на границе приходится в среднем 12-13 часов. Но таксисты из чата уверяют, что у них есть какие-то свои пути миновать затор.

- Мы написали одному участнику этого чата. Он скинул ссылку на якобы бронь места в его машине и оплату билетов. Я перевела деньги, но на телефоне высветилось: «Ошибка». Я еще раз попробовала перевести, и еще раз. Вводила то один код, то другой, но все время получала сообщение: «Ошибка». На деле же оказалось, что каждый раз с моей карты списывали по 10 000 рублей, деньги уходили мошенникам… В общем, прошла по ссылке на свою голову, — поделилась своей историей участница чата «Граница Казахстан» Маргарита.

БРОСАЮТ НА ГРАНИЦЕ

Еще одна распространенная схема: часть денег водитель просит перевести во время езды до границы, а вторую часть — уже после ее пересечения. Например, с вас попросят предоплату из Новосибирска до границы в 8 тысяч рублей, а уже в Казахстане еще 12 тысяч. Вы заплатите первую часть. Но вас высадят, как только подъедете к многокилометровой пробке у КПП: «Вы почти у границы, а в Казахстан мы не поедем, долго стоять. Первую часть сделки мы выполнили, дальше — сами». Конечно, может кто-то из других водителей подберет вас, пассажиров.

Вычислить, кто честный, а кто аферист, невозможно. В подобных чатах состоит несколько тысяч человек, и администрация просто не может забанить всех подозрительных личностей. Приходится доверять только советам и собственному чутью.

Кстати, мошенники «работают» не только онлайн и не только с пассажирами. Со своими «услугами» они могут подойти к стоящей в пробке машине и пообещать, что помогут миновать очередь, например, за час. Тут же бонусом предлагают и дешевое съемное жилье в Казахстане. Но по итогу — ни того ни другого.

КП-Новосибирск направила запрос в областное ГУ МВД с просьбой прокомментировать, поступали ли сообщения от новосибирцев о случаях мошенничества на границе.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что за последние дни резко поднялись цены на билеты в соседние страны. В Казахстан из Новосибирска можно улететь только с пересадками через Омск, полет в Астану теперь стоит 40 тысяч рублей, а в Алматы и Усть-Каменогорск — 60 тысяч.

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