«Процветай, наша малая родина!»

Компания растет и открывает новые стильные точки продажи фирменной продукции. Фото предоставлены АО «Новосибирская птицефабрика»

Уважаемые жители Новосибирской области! Примите самые искренние и теплые поздравления с юбилеем. В течение 85 лет область росла, прикладывала немало усилий для развития инфраструктуры, создавала условия для стабильной жизни людей и в итоге стала крупнейшим промышленным, транспортным, научным и культурным центром Сибири. Мы желаем региону дальнейшего процветания, больших научных открытий и культурных достижений.

Новосибирская область - это наша малая родина. Здесь мы начинали свой путь становления от нескольких птичников до масштабного современного производственного комплекса, от нескольких магазинов до крупной сети фирменной торговли. Вместе с областью мы продолжали развиваться и делаем это до сих пор.

Узнаваемый логотип птицефабрики - веселый цыпленок. Фото предоставлены АО «Новосибирская птицефабрика»

ЗНАКОМЫ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ

«Новосибирская птицефабрика» входит в состав Агрохолдинга «Сибирский Премьер», который объединяет крупнейшие сельскохозяйственные предприятия Сибирского региона: птицефабрика «Евсинская», агрофирма «Лебедевская», Евсинский комбинат хлебопродуктов, АО «Быстровское», АО «Полевод», птицефабрика «Каменская», птицефабрика «Межениновская», агрофирма «Межениновская», СПК «Межениновский».

Все жители Новосибирской области и Искитимского района знакомы с нашей продукцией благодаря широкой сети фирменной торговли. А большинство из местных и вовсе работают у нас на предприятии и сами выпускают продукцию, которую в дальнейшем охотно приобретают в наших фирменных магазинах.

ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ - ЗАЛОГ ПРОЦВЕТАНИЯ

На нашем предприятии трудятся целые поколения и даже, можно сказать, династии. Порядка 600 человек работают здесь от 10 до 20 лет. Есть у нас и ветераны производства - люди, работающие более 20 лет. На сегодняшний день их насчитывается порядка 100 человек. Наши старшие и опытные коллеги всегда готовы передать молодым специалистам свои знания, помочь овладеть новыми навыками и влиться в наш дружный коллектив!

Высококвалифицированные специалисты - вот залог стабильности и процветания нашего предприятия. «Новосибирская птицефабрика» продолжает развивать свое производство и открывает новые рабочие места как для опытных экспертов, так и для производственного персонала без опыта работы. Наша фабрика - это хороший старт для начала карьерного пути! Узнать о вакансиях можно в отделе кадров «Новосибирской птицефабрики».

На предприятии трудятся целые поколения, которые любят и ценят свою работу. Фото предоставлены АО «Новосибирская птицефабрика»

ПРОДОЛЖАЕМ РАСТИ

Фирменная торговля «Новосибирской птицефабрики» начиналась с небольших магазинов, которые располагались в Евсино, Линево, Искитиме, Лебедевке. Но за последнее время мы открыли новые стильные и современные торговые точки и в Новосибирске по адресам: ул. Дуси Ковальчук, 89; пр-т Дзержинского, 61; ул. Зорге, 179; ул. Титова, 198/1; ул. Ипподромская, 46; ул. Федосеева, 24; ул. Новогодняя, 8; ул. Заречная, 6.

Торговая сеть «Новосибирской птицефабрики» распространилась и за пределы области: наши фирменные магазины есть в Кемеровской и Омской областях, а также в Алтайском крае.

Ассортимент продукции компании постоянно расширяется новинками. Фото предоставлены АО «Новосибирская птицефабрика»

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ!

Нам не удалось бы достичь таких результатов, если бы не поддержка наших дорогих покупателей, которым полюбилась наша продукция за характерные свежесть и высокое качество. Забота о вас и вашем здоровье - наша любимая традиция!

Представленный на витринах ассортимент продукции очень широк и разнообразен: тушка, части тушки и субпродукты цыпленка-бройлера, ветчины, вареные и полукопченые колбасы и деликатесы, полуфабрикаты рубленые и в тесте, шашлычная продукция. Благодаря оценкам и предложениям покупателей мы улучшаем вкусовые качества, расширяем существующие и создаем новые линейки фирменных продуктов.

Каждый месяц в наших магазинах объявляются скидки и проходят акции, во время которых можно купить продукцию по выгодным ценам. А на еженедельных дегустациях покупатели могут попробовать продукцию и, не сомневаясь во вкусе и качестве, купить понравившийся товар.

С уважением, Акционерное общество «Новосибирская птицефабрика».