Как попасть в санаторий по полису ОМС

В санатории «Доволенский» бювет с целебной минеральной водой: по свойствам и качеству она аналогична водам Северного Кавказа. Фото предоставлено: АО «Санаторий «Краснозерский»

В санаториях «Краснозерский» и «Доволенский» можно получить профессиональную медицинскую реабилитацию не только платно, но и за счет средств фонда обязательного медицинского страхования по полису ОМС. Бесплатно в санаториях можно пройти курс реабилитации после COVID-19, заболеваний опорно-двигательного аппарата, перенесенных травм и операций на костно-мышечной системе.

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА

Опасность нарушений и болезней костно-мышечной системы состоит в том, что они затрагивают не только двигательную активность, но также могут влиять и на здоровье внутренних органов, сердечный ритм, самочувствие и общее качество жизни человека.

Поэтому если вы перенесли травму, операцию (например, эндопротезирование коленного сустава), заболевание на костно-мышечной системе, крайне важно пройти восстановительный курс реабилитации во избежание серьезных последствий и осложнений.

Санаторий «Краснозерский» оснащен новейшим высокотехнологичным оборудованием, в том числе швейцарским: механотерапия для разработки суставов, стабилометрическая система, методика нейромышечной активации на подвесной кинезитерапевтической установке «Экзарта». Активно применяется ударно-волновая терапия - с ее помощью, не нарушая целостности тканей, врач воздействует на очаг заболевания звуковой волной определенной частоты. В курс медицинской реабилитации в рамках круглосуточного стационара входят проживание, четырехразовое сбалансированное питание и индивидуально подобранная программа восстановления.

В программах реабилитации используются современные установки и швейцарское оборудование. Фото предоставлено: АО «Санаторий «Краснозерский»

ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА РЕАБИЛИТАЦИИ

• Восстановление утраченного объема движений в суставах

• Максимально быстрое возвращение к привычному образу жизни

• Повышение общей работоспособности

ЗАЩИТА ВСЕГО ОРГАНИЗМА

Перенесенная коронавирусная инфекция COVID-19 - это удар для всего организма. Вирус вносит дисбаланс в работу практически каждого органа и системы. Даже те, кто перенес заболевание в легкой форме, отмечают ухудшение общего состояния. Появляются слабость, одышка, затрудненное дыхание, быстрая утомляемость, рассеянное внимание и ухудшение сна - это лишь самые распространенные последствия.

В зависимости от тяжести перенесенного и подтвержденного заболевания врачебная комиссия направляет пациента на медицинскую реабилитацию на дневной или круглосуточный стационар. Реабилитационные меры должны быть комплексными и доверены профессионалам.

Санатории «Краснозерский» и «Доволенский» располагают всеми ресурсами для реабилитации после подтвержденного COVID-19: оснащение медицинским оборудованием (включая инновационное), немедикаментозное лечение природными факторами, мультидисциплинарная команда высококвалифицированных врачей, проверенные методики и наработки.

В санаториях «Краснозерский» и «Доволенский» работают опытные врачи. Фото предоставлено: АО «Санаторий «Краснозерский»

ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА РЕАБИЛИТАЦИИ

• Уменьшение или отсутствие кашля, приступов удушья, выделений мокроты, одышки, чувства дискомфорта в груди

• Улучшение показаний функциональных и лабораторных исследований

• Улучшение общего самочувствия

САНАТОРИЙ «КРАСНОЗЕРСКИЙ»

Одна из самых оснащенных региональных здравниц известна своим месторождением лечебных природных факторов: сульфидно-иловая грязь, рапа (озерная соль), желтая и голубая глины.

САНАТОРИЙ «ДОВОЛЕНСКИЙ»

Бальнеологический курорт на берегу озера с собственной целебной минеральной водой «Доволенская», которая по своим свойствам и качеству аналогична водам Северного Кавказа.

РАССКАЖИТЕ О ВОЗМОЖНОСТИ БЕСПЛАТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ

Для определения реабилитационного потенциала, показаний для реабилитации и источника финансирования нужно направить медицинские документы на электронную почту san.pred@mail.ru или позвонить по телефону (383) 209-20-20.

WhatsApp +7-993-006-53-58

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