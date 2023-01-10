Детей оставили без снежных горок: новосибирцы просят помощи у депутатов

депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко. Фото: Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

- Сегодня вы не увидите снежных горок ни в одном российском дворе. Ни жители, ни управляющие компании их не возводят под страхом серьезных штрафов (до 300 000 рублей), - отмечают авторы онлайн-петиции, добавляя также, что приравнивать дворовые снежные горки к аттракционам абсурдно.

Набирающую обороты петицию, обращенную к нему и другим депутатам от региона в Госдуме РФ, в своем ВК-аккаунте уже поддержал Александр Аксёненко:

- Стабильно после новогодних праздников получаю сообщения с жалобами на нехватку горок в Новосибирске. Речь большей частью про дворы и придомовые территории. Соглашусь, что для ребятни снежные горки - одно из основных развлечений зимой на улице.

Народный избранник напомнил, что еще в прошлом году направлял соответствующее обращение в Минпромторг России:

- Я направлял обращение в Минпромторг РФ (за этим ведомством как раз стоят изменения по стандартам). Полный ответ прилагаю. Если кратко, изменения обусловлены мерами безопасности, основаны на техническом регламенте Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов».

Александр Аксёненко выразил уверенность, что ситуацию нужно менять. Прежде всего потому, что в отсутствие нормальных снежных горок дети выбирают для катания опасные места - у гаражей, скаты к автомобильным дорогам и т. п.

- В общем, есть что обсудить с коллегами на весенней сессии, буду пробовать второй заход с этой темой в Госдуму, - резюмировал депутат-справедливоросс.

Напомним, что авторами петиции выступили член партии СРЗП и председатель Совета отцов Новосибирской области Сергей Майоров, независимый депутат Совета депутатов города Новосибирска Наталья Пинус и председатель общественного совета Академгородка Игорь Григоренко. Обращение сибиряков к федеральным парламентариям также уже поддержала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

- Добавлю к сказанному Александром Сергеевичем Аксёненко, что снежные горки необходимо вернуть во дворы еще и потому, что они объединяют вокруг себя семьи, дают им здоровый совместный отдых в древней русской культурной традиции, а также способствуют закаливанию детей на свежем воздухе, - выделил еще несколько оснований инициативы Сергей Майоров.