Что произошло в Новосибирске в ночь на 10 января 2023 года: последние новости

Сообщаем главные новости на 10 января 2023 года. Фото: прокуратура Алтайского края.

В загадочном убийстве многодетного бизнесмена Михаила Кравченко в Новосибирске подозревают его попутчиков. Известно, что возвращаясь из Чанов, Михаил искал двух пассажиров до Новосибирска. Родные убитого восстановили хронологию его передвижений и теперь ищут свидетелей трагедии.

В понедельник, 9 января, в Алтайском крае опрокинулся пассажирский автобус. Он ехал по маршруту Республика Казахстан - город Новосибирск. В салоне находились 54 человека.

Туриста из Новосибирской области накрыло лавиной на склоне горы в Поднебесных зубьях. Он приехал туда кататься на снегоходах вместе с другом, когда их засыпало снегом - 48-летний мужчина погиб. Е

Первая рабочая неделя в году для Новосибирска началась с дня жестянщика. На выходных потеплело до +4, а уже в понедельник температура резко упала до -25 и будет падать еще.

В Центральном районном суде Новосибирска начали разбирать дело бывшего заместителя прокурора области Андрея Турбина. За взятку он вмешался в полицейское следствие. Оказалось, в 2017 году уголовное дело, которое расследовал Кировский отдел полиции, незаконно переквалифицировали с разбоя на самоуправство.

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