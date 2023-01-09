Автобус с 54 пассажирами, ехавший из Казахстана в Новосибирск, перевернулся на трассе в Алтайском крае. Фото: прокуратура Алтайский край.

В понедельник, 9 января, в Алтайском крае опрокинулся пассажирский автобус. Он ехал по маршруту Республика Казахстан - город Новосибирск. В салоне находились 54 человека.

– Предварительно установлено, что водитель 1958 года рождения, управляя автобусом «Ютонг», следовавшим по маршруту Республика Казахстан - город Новосибирск, , не справился с управлением и допустил опрокидывание, – говорится в сообщении ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полиции сообщили, что пока известно об одной пострадавшей. Это девушка 2004 года рождения. Госпитализация ей не понадобилась.

Известно, что проверку по факту ДТП назначил прокурор Алтайского края Антон Герман. В ходе нее оценят, как соблюдали правила безопасности во время перевозки пассажиров.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Также туда выехала и.о. прокурора Панкрушихинского района Ольга Фролова.

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