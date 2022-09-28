Что произошло в Новосибирске в ночь на 28 сентября 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости на 28 сентября. Фото: Никита МАНЬКО

Хушнуду Хамроеву, обвиняемому в жестоком убийстве 17-летней девушки в Новосибирске, продлили арест. Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемому срок содержания под стражей на 1 месяц, до 27 октября 2022 года.

Жительницу Новосибирска возмутили льготные места для инвалидов в НОВАТе. Она вместе с семилетней дочкой решила сходить на балет «Лебединое озеро». Билеты покупала льготные, на места для инвалидов. По словам женщины, вместо мягких сидений были обычные стулья.

12-летний новосибирец Даниил Хотьков стал участником шоу «Новые танцы» на ТНТ. Мальчик выступил перед жюри 24 сентября. Известно, что юный новосибирец – сын старшего инспектора отдела охраны Новосибирской воспитательной колонии Яны Хотьковой. Танцами ребенок занимается с 6-ти лет. Он неоднократно побеждал на конкурсах различного уровня.

Мобилизованным жителям Новосибирской области предложили бесплатно сдать личное оружие на хранение в Росгвардию. Оружие предлагают сдать, чтобы оно не потерялось во время прохождения службы владельцем, а также чтобы его не украли.

Мобилизованные военнослужащие, которые планировали вступить в брак до получения повестки, могут оформить брак раньше, чем полагается. Сотрудники ЗАГС могут самостоятельно проявить инициативу, пойти навстречу и зарегистрировать брак в особом, ускоренном порядке.

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