Юные чемпионы позвали детей на тренировки

Кирилл Покровский наградил маленьких победителей. Фото: Предоставлено Советом депутатов города Новосибирска

В Западном жилмассиве немало спортивных объектов, и это отличная база, чтобы растить будущих чемпионов. О том, как депутат Совета депутатов города Новосибирска Кирилл Покровский развивает спорт на своем округе, - в нашем материале.

ПОБЕДА - ЗАСЛУГА КОМАНДЫ

Встреча в рамках акции «Спортсмены с нашего двора» прошла в Информационном центре по спорту. Он расположился в стенах современной библиотеки имени В. В. Куйбышева.

Традиция общения в таком формате зародилась 4 года назад при содействии ТОС «Колхидский-Забалуева», «Западный» и «Чистая Слобода». Организаторы очень нужной акции предложили, чтобы о спорте детям рассказывали сами юные чемпионы. Кто, как не они, лучше знает, что приводит в спорт и что помогает добиться успехов? А библиотека помогла со всеми необходимыми информационными материалами, в том числе и в электронном формате.

Первыми о своем виде спорта рассказали маленькие футболисты. Начинающие спортсмены поделились, что победы в игре достаются непросто и что каждый гол - это заслуга всей команды.

Еще один вид спорта, о котором говорили с детьми, - баскетбол. О нем рассказал Станислав Бокалов: школьник уже 2 года занимается баскетболом на базе Детско-юношеского физкультурного центра «Союз». А раньше он увлекался боксом, самбо и футболом. Медали завоевал тоже в разных видах спорта. В России раньше таким же универсальным спортсменом был Всеволод Бобров. Правда, нынешнее поколение мальчишек ничего не слышало о великом спортсмене, кумире их дедушек и бабушек.

А третий вид спорта - карате - представляла маленькая Анастасия. Она рассказала, что среди юных каратистов девочек и мальчиков оказалось поровну. Кстати, сама Настя пришла не только с медалями, но и с чемпионским поясом, который сумела завоевать в поединках со сверстницами.

Среди названий центров, в которых занимаются ребята, звучали такие, как СК «Динамэкс», Центр спортивной подготовки «Заря», ПМФК «Сибиряк», СШОР «Центр водных видов спорта», СК «Рекорд», СК «Фаворит» и многие-многие другие.

ГЕРОИ, КОТОРЫЕ ВДОХНОВЛЯЮТ

Кирилл Покровский, депутат Совета депутатов города Новосибирска, депутатское объединение «Единая Россия», уверен, что такие встречи очень нужны детям, проводить их нужно чаще, так как они помогают увлечь и других ребят.

- Для нашего микрорайона акция «Спортсмены с нашего двора» очень символична. Здесь есть улица Спортивная, рядом находится спортивный комплекс «Заря», много игровых спортивных площадок во дворах. Сегодня в библиотеку пришли ребята, занимающиеся разными видами спорта. Это и футбол, и вольная борьба, и хоккей с мячом, и карате. Думаю, что здесь собран весь спектр спортивных секций, направлений и школ нашего района. Даже когда наша библиотека открывалась в новом формате, она получила статус Информационного центра по спорту. Я прихожу сюда и ностальгирую: здесь много книг, рассказывающих о спортивных героях прежних лет, много новой актуальной литературы по спорту. На таких встречах ребята могут обменяться опытом, погордиться своими успехами. У юного поколения есть прекрасные примеры спортсменов, которые тоже когда-то пришли в секции для начинающих. Здесь, в Чистой Слободе, росли и занимались в залах и на площадках СК «Заря» многие спортсмены, которые сегодня уже добились успехов в большом спорте и у которых есть перспективы дорасти до самых высоких чемпионских титулов, - отметил депутат.

Кирилл Покровский подчеркивает: такие важные для детей встречи будут продолжаться, а развитие спорта на округе останется одной из приоритетных задач. И пусть в столице Сибири появляются новые Львы Яшины, которые прославят регион.