«Искитимцемент» становится экологичнее

Представители органов власти и надзорных органов Новосибирской области и города Искитима, заводчане, ветераны предприятия, представители подрядных организаций, партнеры и журналисты стали свидетелями торжественного момента. Фото: пресс-служба АО «Искитимцемент»

В 2019 году аналогичная газоочистная установка была смонтирована и запущена в работу за колосниковым холодильником вращающейся печи № 6 – это первый масштабный проект экологической направленности за последние несколько лет. Как рассказал управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун, за 3 года эксплуатации фильтр подтвердил эффективность и позволил снизить выбросы в атмосферу в 160 раз. Не меньший эффект ожидается и от запуска аспирационной установки на печи № 9. По расчетам специалистов, благодаря вводу нового оборудования удастся снизить выбросы неорганической пыли, содержащей от 20 до 70% двуокиси кремния, на 1,3 тысячи тонн в год.

СИСТЕМА ОЧИСТКИ – ЛУЧШАЯ В СТРАНЕ

Помимо фильтра в печи № 9 заменили также газовую горелку, которая позволяет снизить выбросы оксидов азота, что также позитивно повлияет на состояние воздуха в Искитиме.

- Оборудование, которое мы установили, в корне отличается от того, что использовалось на предприятии раньше. Современные рукавные фильтры позволяют длительное время эксплуатировать печи, не снижая показателей эффективности очистки. Фильтр на шестой печи мы используем уже 3 года. За это время ни один элемент не вышел из строя. Показатели эффективности очистки сохранились на прежнем уровне. Мы регулярно сами контролируем показатели, надзорные органы измеряют уровень выбросов: они сегодня не превышают 5 - 7 мг, что полностью укладывается в нормативы. К слову, респираторы для защиты органов дыхания рекомендуется использовать при концентрации вредных веществ 10 мг/куб. м. У нас концентрация намного ниже. А индикатором чистоты будет снег зимой, - объяснил управляющий директор.

Владимир Скакун также констатировал, что завод при разработке экологической программы ориентировался на лучшие мировые практики и технологии. Сегодня система очистки воздуха на «Искитимцементе» соответствует международным стандартам и является лучшей в стране.

Новый рукавный фильтр работает с эффективностью 99,99%. Фото: пресс-служба АО «Искитимцемент»

ВАЖНЫ УСИЛИЯ КАЖДОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Следующим объектом модернизации будет вращающаяся печь № 7. Здесь также в течение 2022 - 2023 годов планируется заменить фильтр и горелку на современные. Воздух в Искитиме станет еще чище.

Техническое перевооружение аспирации колосникового холодильника вращающейся печи № 9 с повышением эффективности очистки до 99,9% осуществляется в рамках программы повышения экологической эффективности, которая является неотъемлемой частью комплексного экологического разрешения. «Искитимцемент» получил данный документ в 2019 году в числе первых 16 предприятий страны. Сегодня на заводе реализовано уже два из шести заявленных в программе мероприятий и ведется последовательная плановая работа по реализации остальных в установленные сроки.

Первый вице-президент холдинга «Сибирский цемент» Геннадий Рассказов уверен, что усилия компании, направленные на улучшение атмосферы, планомерное снижение выбросов, сделают жизнь каждого искитимца лучше.

- В рамках корпоративной программы экологической эффективности у нас определены показатели, которые согласованы со всеми министерствами и надзорными ведомствами. И мы эту программу последовательно реализуем. На сегодняшний день мы выполнили взятые на себя обязательства на треть. Очень много предстоит сделать в ближайшие годы. Чтобы воздух в Искитиме становился чище, важны усилия всех: каждое предприятие на территории города должно вносить свой вклад в программу «Чистый воздух». Это важно для жизни и нынешних поколений, и будущих, - подчеркнул Геннадий Рассказов.

Благодаря установке современной газовой горелки сокращены выбросы оксидов азота NOx. Фото: пресс-служба АО «Искитимцемент»

СПРАВКА «КП»

Общие затраты на реализацию экологического проекта составили около 350 миллионов рублей. Работы по проекту шли в непростых условиях. В 2020 и 2021 годах в планы компании вмешалась ситуация с пандемией коронавируса. В 2022 году введение экономических санкций против страны увеличило стоимость импортного оборудования, также начали действовать запреты на поставки отдельных видов оборудования на территорию России. Для предприятия это дополнительные затраты без видимой экономической эффективности. Однако акционеры уверены: такие затраты необходимы для улучшения экологии и качества жизни жителей города, поэтому все работы в рамках комплексного экологического разрешения будут продолжены.