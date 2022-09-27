Билайн бизнес и «Кей Поинт» займутся развитием цифровой среды Дальнего Востока

Фото: Департамент пресс-службы ПАО «ВымпелКом».

Соглашение о данном взаимодействии было подписано ещё год назад в ходе VI Восточного Экономического форума (ВЭФ) генеральным директором ООО «Кей Поинт» Евгением Вирцером, директором корпоративного бизнеса восточного региона ПАО «ВымпелКом» Олегом Бирюковым и управляющим директором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергеем Скалием.

В ходе исполнения обязательств в рамках этого документа, «ВымпелКом» и «Кей Пойнт» высоко оценили потенциал взаимовыгодного сотрудничества, а также надёжность и качество применяемых технических решений. Результатом активной проработки различных аспектов партнерства стал контракт по резервированию значительного объёма ЦОД KeyPoint под технические и коммерческие мощности ПАО «ВымпелКом» в долгосрочной перспективе.

Благодаря строительству первого на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири коммерческого центра обработки данных уровня Tier III* по классификации Uptime Institute, «ВымпелКом» сможет безопасно разместить ключевое оборудование своей телекоммуникационной сети и расширить спектр сервисов, предоставляемых в этом стратегически важном регионе. На базе технологических возможностей ЦОД KeyPoint билайн бизнес обеспечит профессиональные ИТ сервисы для корпоративных и государственных заказчиков, которые повысят отказоустойчивость и непрерывность работы ИТ систем клиентов. Проект реализуется по модульной технологии в две очереди общей емкостью 880 ИТ-стоек. Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на конец 2022 года. При этом «ВымпелКом» выступает не только партнером-заказчиком проекта, но и станет одним из поставщиков телеком-услуг для клиентов ЦОД Key Point после завершения строительства трёх независимых волоконно-оптических трасс.

Оценив перспективы своего сотрудничества, «Кей Поинт» и «ВымпелКом» рассматривают новые проекты, направленные на формирование наилучших условий для развития цифровых и телекоммуникационных услуг на Дальнем Востоке и в других регионах. Результатом чего стало подписание контракта по резервированию значительного объёма ЦОД Key Point под технические и коммерческие мощности ПАО «ВымпелКом».

Реализация подобных проектов будет способствовать социально-экономическому и цифровому развитию регионов, в том числе созданию новых рабочих мест и, как следствие, повышению уровня жизни местного населения.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике ПАО «ВымпелКом»:

- На фоне постоянно меняющихся внешних факторов «ВымпелКом» способен оперативно реагировать на ситуацию и определять нестандартные стратегии развития, следуя тенденциям рынка, а зачастую, опережая их. Так, партнёрство с «Кей Поинт» обусловлено не только высоким качеством предлагаемых им решений, но и волевым решением генерального менеджмента «ВымпелКом», который один из первых среди компаний большой операторской четверки разместил ключевые узлы корпоративной сети в арендных ЦОД.

Евгений Вирцер, генеральный директор «Кей Поинт»:

- Наше стратегическое партнёрство с «ВымпелКомом» обеспечивает строящемуся ЦОД высокий кредит доверия, учитывая жесткие корпоративные стандарты этого оператора связи как в отношении эксплуатационных характеристик инфраструктуры, так и в отношении параметров предоставляемых цифровых и коммуникативных сервисов билайн.

Сергей Скалий, управляющий директор КРДВ:

- Мы оказали содействие резиденту ТОР «Надеждинская» в прохождении всех процедур согласования и получения разрешения на строительство ЦОД. В оптимальные сроки нашли подходящий для проекта земельный участок площадью 2 га по льготной арендной ставке с возможностью его выкупа по сниженной цене. Обеспечили реализацию проекта объектами инфраструктуры. Проработали вопрос предоставления свободной таможенной зоны для ввоза высокотехнологичного оборудования, чтобы запуск проекта состоялся в намеченные сроки. На территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток растет уровень деловой активности, а вместе с ним и потребность резидентов в качественной обработке больших объемов информации с высокой степенью защиты. В регионе при помощи мер господдержки реализуется все больше проектов в сферах судостроения, логистики, рыбоперерабатывающей и портовой деятельности, сельского хозяйства, туризма и отдыха. И все они нуждаются в современных цифровых технологиях.

СПРАВКА «КП»

О проекте Key Point

Коммерческий центр обработки данных Key Point создается на правах франшизы сети премиальных дата-центров 3data в Приморском крае на территории опережающего развития «Надеждинская». Проект реализуется по модульной технологии в две очереди. Первая очередь включает строительство двух технологических модулей общей емкостью 440 стоек со средней мощностью 5 кВт. Вторая очередь включает строительство еще двух технологических модулей общей емкостью 440 стоек со средней мощностью 7 кВт. Реализуемый дата-центр будет иметь 5 уровней безопасности, а его общая электрическая мощность составит 10 МВт. Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на конец 2022 года. Всего к моменту окончания проекта регион получит 880 коммерческих стоек, соответствующих международным стандартам по обеспечению стабильной работы вычислительных систем любого поколения. Характеристики ЦОД сопоставимы с показателями лучших отечественных дата-центров, функционирующих в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, ТОР «Надеждинская» – рекордсмен по привлечению частных инвестиций. Сегодня 83 резидента инвестируют в проекты свыше 60 млрд рублей, причем треть из них – более 21 млрд рублей – уже вложена. 14 проектов успешно реализованы. В результате инвестиционной деятельности на ТОР «Надеждинская» около 2,5 тыс. человек получили работу на предприятиях резидентов.

https://dc-keypoint.ru/

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*Стандарт надежности инфраструктуры и оборудования.