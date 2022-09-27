Что произошло в Новосибирске в ночь на 27 сентября 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости Новосибирска на 27 сентября. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске зачитали приговор таксисту Сергею Салтевскому. Его обвиняют в убийстве пассажира. В действиях водителя не было ни обороны, ни превышения её допустимых пределов. К такому выводу пришел Первомайский районный суд Новосибирска, огласив сегодня вердикт. Хотя шофер утверждал, что был вынужден взять в руки нож, поскольку клиент вёл себя агрессивно.

Новосибирске собрали деньги на генетический тест четырехлетней девочке с кожей «бабочки». Болезнь передалась девочке от отца, о недуге которого не знала мать. У новорожденной стала слезать кожа с рук, коленок и стоп.

В Новосибирской области расследуют уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в Купинской центральной районной больнице. Напомним, ребенка лечили от ОРВИ, хотя у нее был гнойный менингит. В итоге школьница впала в кому, а спустя некоторое время скончалась.

Жительница Куйбышева Лариса Соловьева выступит в финале шоу «Голос 60+» на Первом канале. 61-летняя женщина попала в команду певицы Елены Ваенги.

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