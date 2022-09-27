«Был только один вариант - смотреть стоя»: жительницу Новосибирска возмутили льготные места для инвалидов в НОВАТе

Женщина пошла с дочкой в НОВАТ. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Елена* вместе с семилетней дочкой решила сходить на балет «Лебединое озеро» в НОВАТе. Билеты покупала льготные, на места для инвалидов.

- Моя дочка - инвалид, у нее ОВЗ. Стоимость билетов была всего 500 рублей, места в партере. Когда мы с дочкой пришли в театр, были сильно удивлены, - рассказала КП-Новосибирск Елена.

Билеты были куплены на места для инвалидов. Фото: предоставлено Еленой

По словам женщины, вместо мягких сидений были обычные стулья. Они находились в дальнем углу и были ниже обычных. Плюс ко всему обзор на сцену перекрывали перила.

- Был только один вариант - смотреть стоя. Сначала дочери предложили подушку, чтобы сидела повыше. Подушка на стуле довольно неустойчивая, сидеть неудобно. Я попросила возможность доплатить 1000 рублей и пересесть на обычное место. Мне отказали и предложили купить новые билеты без возврата денег за льготные места, - продолжает женщина.

Елену это не устроило, и она начала спорить с работниками театра.

- Возмущение вызвало само отношение. Знаете, это выглядит так: кусочек места на отшибе пустует - поставим-ка туда стулья и продадим места инвалидам за 500 рублей. Считаю это унижением, - говорит Елена.

После долгих споров работники театра посоветовались с администратором, и Елену с дочкой пересадили.

Проблема была решена, но осадок на душе остался.

- Я ни в одном театре не видела подобного - везде удобные места, - подытоживает мама девочки.

КП-Новосибирск позвонила за комментарием в театр оперы и балета НОВАТ. Мы попросили объяснить, почему так получилось.

- Вопрос с Еленой был решен на месте. Там стоят не стулья, а пуфики. Поймите, эти места предназначены для людей, у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом - проще говоря, для колясок. Человек въезжает со специального входа, поднимается на специальном лифте. Мы подвозим зрителя к месту. Вопрос ведь еще в другом: инвалиды бывают разные - у кого-то проблемы с желудком, у кого-то - с дыхательным аппаратом. Если же кому-то там неудобно, мы решаем все это индивидуально, - прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе НОВАТа.

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