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Общество26 сентября 2022 2:22

Что произошло в Новосибирске в ночь на 26 сентября 2022 года: последние новости

В Новосибирске мертвую женщину нашли под окнами девятиэтажки
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Мертвую женщину обнаружили у многоэтажки в Дзержинском районе.

Мертвую женщину обнаружили у многоэтажки в Дзержинском районе.

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Мертвую женщину обнаружили под окнами девятиэтажки на улице Гоголя в Дзержинском районе. По предварительной информации, перед своей гибелью сибирячка находилась в квартире на пятом этаже девятиэтажки.

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