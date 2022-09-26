Что произошло в Новосибирске в ночь на 26 сентября 2022 года: последние новости

Мертвую женщину обнаружили у многоэтажки в Дзержинском районе. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Мертвую женщину обнаружили под окнами девятиэтажки на улице Гоголя в Дзержинском районе. По предварительной информации, перед своей гибелью сибирячка находилась в квартире на пятом этаже девятиэтажки.

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