Рассказываем, какие концерты посетить в Новосибирске в октябре. Фото: Даниил ОПАРИН

В середине осени столицу Сибири посетят с турами много звездных музыкантов. На какой концерт сходить? Определиться вам поможет наша афиша Новосибирска на октябрь 2022 года с самыми яркими концертами.

«Калинов мост» (12+)

Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Когда: 8 октября в 20.00

О чем: В декабре 2021 года группа с бессменным лидером Дмитрием Ревякиным отметила свою 35-летнюю годовщину, а осенью «Калинов мост» отправляется в тур с презентацией нового студийного альбома «Холсты». «Калинов мост» порадует не только новыми песнями и хитами прошлых лет, но и отметит на сцене 30-летие выхода одного из своих самых знаковых альбомов «Дарза»!

Цены билетов: от 1300 до 3500 руб.

Тур Шамана - главное событие этой осени. Фото: Даниил ОПАРИН

Shaman (6+)

Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Когда: 10 октября в 19.00

О чем: Shaman стремительно набирает популярность. В соцсетях у него больше 2 миллионов подписчиков, а число просмотров видео - 200 миллионов. Его песни регулярно звучат в эфире радио и ТВ, а сольные концерты проходят по всей России. Спешите услышать вживую синглы «Встанем», «Я русский», «Ты моя», «До самого неба» - билеты на концерт улетают молниеносно!

Цены билетов: от 3000 до 4500 руб.

Anna Asti (16+)

Где: «Локомотив-Арена» (ул. Ипподромская, 18)

Когда: 7 октября в 19.00

О чем: Anna Asti с новой шоу-программой «Феникс». Певица открыла новую главу своей творческой карьеры и вернулась на сцену уже в роли сольной артистки. Singing Soul of a Woman - новый девиз исполнительницы, который говорит о борьбе за голоса женщин и их поддержке своими песнями.

Цены билетов: от 2800 до 8000 руб.

Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы» представят поклонникам новое шоу «Авиарежим». Фото: nsk.kassy.ru.

Диана Арбенина и «Ночные Снайперы» (6+)

Где: «Локомотив-Арена» (ул. Ипподромская, 18)

Когда: 20 октября в 19.00

О чем: Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы» возвращаются в Новосибирск, чтобы представить поклонникам новое шоу «Авиарежим»! Хиты, которые знают наизусть и поют все, узнаваемая с первого слова лирика Дианы Арбениной и, конечно же, премьеры, которые мы все ждем. Будет по-снайперски дерзко и громко!

Цены билетов: от 1800 до 7000 руб.

Егор Крид (12+)

Где: ККК имени Маяковского (Красный пр-т, 15)

Когда: 12 октября в 19.00

О чем: Егор готовит фееричное шоу, которое не оставит равнодушным ни одного слушателя. Во время выступлений музыкант создает в зале особую атмосферу благодаря безграничному обаянию и особому сценическому исполнительскому куражу, которому невозможно научиться.

Цены билетов: от 2000 до 5500 руб.

«Любэ» даст концерт в честь 65-летнего юбилея Николая Расторгуева. Фото: Иван МАКЕЕВ

Юбилейный концерт «Любэ» (6+)

Где: Дом ученых СО РАН (Морской пр-т, 23)

Когда: 26 октября в 19.00

О чем: Юбилейный концерт группы «Любэ», посвященный 65-летию бессменного вокалиста Николая Расторгуева. Вы услышите «Атас», «Не валяй дурака, Америка», «Конь», «Там, за туманами», «Березы», «Позови меня тихо по имени», «Комбат» и многие другие песни, которые прошли испытание временем и популярны по сей день.

Цены билетов: от 2000 до 6000 руб.

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