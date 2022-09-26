«Что за посылы населению?»: британский флаг в центре Новосибирска возмутил депутатов и общественников

Следы с флагом нарисованы на Красном проспекте. Фото: Виктория МИНАЕВА

Красный проспект, самый центр Новосибирска. По этой дороге ежедневно проходят тысячи горожан, и там на асфальте появились следы с британским флагом. Ведут они к языковой школе - это такая реклама. Она во время спецоперации и частичной мобилизации многим показалась неуместной. Заинтересовались ею и новосибирские депутаты: им маркетинговый ход показался непатриотичным.

- Рекламируйте школу английского языка. Но можно же было обойтись без британского флага? Я удивился бы, если бы, например, посреди Лондона появилась реклама с российским флагом в любом виде, хоть даже на футболке. А здесь мы видим работу на дурака и отсутствие щепетильности, - прокомментировал КП-Новосибирск Андрей Панферов, вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области. - Мол, что здесь такого-то? Да ничего такого! Мы сейчас находимся в активном противостоянии западному миру, в том числе и Великобритании. И тут начинаются вот такие провокации. Что это за посылы населению? У меня к руководителям подобных организаций одно пожелание: любите прежде всего нашу страну и не делайте круглых глаз, когда вас сейчас обвиняют в том, что вы начинаете каким-то образом позиционировать Запад в центре нашего города. Я сейчас смотрю репортаж из Херсона, где после удара снарядами парня завалило кусками бетона. Наши противники открывают огонь американскими и английскими снарядами... И в такое время я категорически против подобной рекламы. Мы слишком часто упоминали Запад, восторгались их флагами, гимнами - и вот к чему это привело...

Андрей Панферов возмущен такой рекламой. Фото: Виктория МИНАЕВА

- На уровне депутатов будут ли какие-то предложения насчет такой рекламы?

- Безусловно! Эту ситуацию мы обсудим на ближайших заседаниях. И мэрии надо сосредоточиться на этих вопросах: удивительно, что в департаменте столько людей сидит, и неужели они не могли со стороны посмотреть на ситуацию и понять, что сейчас не время для такой рекламы. Пожелаю местным чиновникам к таким вопросам подходить более предметно.

В самой языковой школе недоумевают, почему следы на асфальте вызвали столько вопросов.

- Этой рекламе уже 7 лет, она была согласована с мэрией. Каждый год мы освежаем на ней краски, в 2022 году эти работы провели в июле, но на следы обратили внимание в сентябре… Непонятно, почему спустя столько лет к следам в принципе возникли вопросы. У нас языковая школа, учим в том числе и английскому, поэтому британский флаг вполне логичен, - пояснили КП-Новосибирск в языковой школе.

В самой школе ничего неоднозначного в рекламе не видят. Фото: Виктория МИНАЕВА

Как объясняют юристы, с точки зрения законодательства в этой ситуации вопросов к заказчику следов с британским флагом нет.

- Если реклама действительно была согласована мэрией, то никаких претензий к языковой школе быть не может, тут вопрос, скорее, к чиновникам, - сказал адвокат Михаил Спиридонов.

Корреспонденты КП-Новосибирск отправили запрос в мэрию Новосибирска - ответ мы обязательно опубликуем.

КСТАТИ

А если взглянуть с другой стороны?

Общественник и православный активист Иван Квасницкий тоже считает данную рекламу неудачной. Ни в нынешнее время, ни еще несколько лет назад. И вот почему.

- Это неправильно - изображать на асфальте флаги государств, потому что они будут попираться. Давайте представим, что на этом месте был бы российский флаг. И что, по нему ходили бы ногами? Неэтично же. Тем более что в нашей стране государственные символы защищаются законом. Так что, с какой стороны ни посмотри, реклама неудачная, - считает Квасницкий.

Уважаемые читатели, а как вы думаете, уместна ли такая реклама в наше время?

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