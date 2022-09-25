Что произошло в Новосибирске в ночь на 25 сентября 2022 года: последние новости

Главные новости Новосибирска на утро 25 сентября Фото: Анна ПАШАГИНА

Бывшая участница «Евровидения», певица Полина Гагарина выступила на день 85-летия Новосибирской области. Концерт на Михайловской набережной собрал тысячи человек, перед Полиной выступала популярная певица Ханна и кавер-группа Replay. Горожане с детьми подпевали в восторге.

В Новосибирске обмелела Обь — уровень воды упал на 20 см. Дно реки открылось на десятки метров вглубь и угрожает поголовью рыбы. Довольны любители фото и утки, для птиц это стало настоящим пиром. Всему виной отсутствие дождей и сезонное обмеление.

Бизнес-леди из Купино заслужила дурную славу — жители Чановского и Купинского районов обвинили ее в мошенничестве. Олеся открыла в Омске фирму стройматериалов, люди покупали профлист, но так и не дождались товар. Всего ущерб составил больше 2,5 миллионов, многие уже выиграли суд.

Сибирячка спасла дворняжку с улицы — та разбудила ее во время пожара. Девушка бросилась будить соседей, чем спасла им жизнь. Два года назад Анастасия забрала собачку Соню у грубого соседа, вылечила и воспитала.

Жительница Новосибирской области нашла голову брата через год после его смерти.В июне прошлого года ее брат пропал. На записи с камер видеонаблюдения полицейские обнаружили, что перед исчезновением Андрея к нему пришли четверо мужчин и женщина, а затем его полуголого увели из дома. Полиция задержала подозреваемого, но пропала голова потерпевшего. До сих пор она находится на экспертизе.

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