Право мобилизованных на труд будет защищено новыми поправками

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

«Единая Россия» внесла законопроекты о кредитных каникулах призванным по мобилизации военнослужащим и поправки в трудовое законодательство, которые обяжут работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт. Об этом сообщил секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Первый законопроект гарантирует, что демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.

- Предложенные нами изменения также позволят зачесть период, проведённый на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий, - пояснил он.

Кроме того, дополнительные гарантии получат члены семей таких военнослужащих.

- В частности, преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации. Таких сотрудников работодатель не сможет привлекать к сверхурочной работе и отправлять в командировки без их согласия. Подготовленные нами поправки будут приняты в самое ближайшее время. Аналогичные изменения по сохранению рабочих мест коснутся гражданских служащих, - заключил Андрей Турчак.

Изменения, в том числе, системно закрепят меры, предусмотренные Постановлением Правительства.

По законопроекту о кредитных каникулах призванным по мобилизации военнослужащим также могут быть предложены варианты уменьшения ежемесячного платежа по действующим кредитам на тот же срок.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

- Кроме того, в случае гибели мобилизованного военнослужащего произойдёт полное или частичное гашение его кредита. Мы должны позаботиться о семьях наших погибших героев, чтобы им не пришлось выплачивать долги. Аналогичное прекращение обязательств по взятым кредитам произойдет и у тех, кто находился на иждивении у военнослужащего на момент его гибели, - сказал Андрей Турчак.

По его словам, вопросы выплаты кредитов - далеко не все, но самые актуальные сегодня.

- «Единая Россия» оперативно закрывает эти законодательные пробелы. Сейчас наша задача - предоставить максимально возможную защиту мобилизованным их семьям. И мы продолжим эту работу, - резюмировал секретарь Генсовета партии.

Помимо этого, партия готова внести изменения в законодательство, если банки не прислушаются к рекомендациям ЦБ по введению «кредитных каникул» для мобилизованных граждан. Это даст возможность поддержать мобилизованных граждан и их семьи, позволит не допустить негативных последствий из-за невозможности своевременно произвести выплаты по ипотеке и другим кредитам.

Помимо этого, «Единая Россия» предлагает ввести мораторий на начисление пеней за оплату ЖКУ для участников СВО. Речь идёт как о добровольцах, так и о тех, кто призван в рамках частичной мобилизации. Инициативу в адрес премьер-министра Михаила Мишустина направил депутат от «Единой России», член комитета Госдумы по ЖКХ Александр Якубовский.

В проработке у партии и ряд других инициатив – о предоставлении академического отпуска студентам-военнослужащим, участвующим в СВО (инициатива направлена в Минпросвещения и Минобразования), бесплатном социальном обслуживании инвалидов боевых действий, бесплатном двухразовом питанием в школе детям погибших (умерших) ветеранов боевых действий и др.

Также начали поступать первые заявления от депутатов фракции «Единой России» в Госдуме с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ. Они будут рассмотрены Минобороны РФ. В их числе - председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин.

- Все, кто сегодня говорит, что депутаты, пользуясь своим мандатом, на убой отправляют наших ребят на войну – это люди, которые хотят внести раскол в нашем обществе. В самый трудный момент для своей страны они просто работают на чужую страну. Если сегодня там, на Украине, мы не остановим бендеровцев, то завтра они придут сюда. В каждый дом. А как они поступают с мирным населением, думаю, люди моего возраста и старше прекрасно помнят. Те, кто не помнят, молодежь, могут посмотреть в уроках истории. Только вместе, сообща, объединившись вокруг нашего Президента, мы можем победить. И мы обязательно победим! - сказал Дмитрий Хубезов.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 13 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов. 60% гумпомощи, отправленной на Донбасс и освобожденные территории, собрано региональными отделениями «Единой России».