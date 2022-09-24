Что произошло в Новосибирске в ночь на 24 сентября 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости на 24 сентября. Фото: Анна ПАШАГИНА

Через два дня после того, как в России была объявлена частичная мобилизация, первые новосибирцы, которым пришла повестка, отправились в учебный центр. Сбор был объявлен на площади перед ДК «Металлург» Ленинского района: провожали ребят их родные и близкие. Стоявшие в очереди поделились своими историями до отправления.

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку демонтажа памятника воинам-толмачевцам. Памятник в селе Толмачево демонтировали и, как сообщили в администрации, отправили на реставрацию, чтобы потом установить в другом месте. А на освободившейся территории планируется построить спорткомплекс

Привлек внимание главы СК и демонтаж стелы к 45-летию Победы. Он поручил разобраться, кто был причастен к демонтажу и уточнить роль мэра Анатолия Локтя в этом.

Первый этап строительства нового терминала в аэропорту Толмачево в Новосибирске планируется завершить к 2022 году. После реконструкции аэропорт им. А. И. Покрышкина станет самым большим региональным аэропортом площадью свыше 100 тысяч квадратных метров.

Стали известны подробности убийства девушки в цветастых штанах, чье тело обнаружили в лесополосе в Первомайском районе города. По словам правоохранительных органов, ее мужчина, у которого она не захотела остаться на ночь. Подозреваемого задержали, дело уже передано в суд.

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