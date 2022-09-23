Россельхозбанк: индивидуальное жилищное строительство становится более востребованным в Новосибирской области

Фото: пресс-служба Новосибирского филиала Россельхозбанка.

На текущий момент на рынке загородной недвижимости наблюдается смещение спроса с многоквартирных домов в сторону индивидуальных. По данным ВЦИОМ, из квартиры в собственные дома хотели бы переехать более половины живущих в квартирах (23,2 млн семей). Жители же индивидуальных домов гораздо чаще считают этот тип жилья идеальным - лишь 1,5 млн семей хотели бы переехать в многоквартирный дом. Более 41,6 млн семей России хотели бы жить в индивидуальных домах.

Россельхозбанком с начала года принято 420 заявок, что в три раза больше, чем за 2021 год. При этом аккредитовано 47 подрядных организаций с опытом строительства и составления проектно-сметной документации, которые готовы построить жилые дома на территории Новосибирской области. Текущие темпы заключаемых договоров с подрядными организациями говорят о росте спроса на стройку.

- Рост спроса обусловлен, прежде всего, льготным кредитованием сельской ипотеки. Программа «Комплексное развитие сельских территорий», реализуемая Министерством сельского хозяйства, позволяет приобрести жилые дома за городом или земельный участок для строительства на нем жилого дома по специальной ставке 3% годовых. Россельхозбанк выступает флагманом данной программы с момента ее запуска в январе 2020 года. На сегодняшний день более 3 тысяч семей Новосибирской области смогли улучшить свои жилищные условия. На эти цели РСХБ выдал жителям области 6,4 млрд рублей, - отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала Россельхозбанка.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ по ставке 3% годовых может подать любой житель Новосибирской области в возрасте от 21 до 65 лет на момент полного исполнения долговых обязательств. Кредит на сумму до 3 млн рублей выдается на срок до 25 лет, первоначальный взнос составляет от 10%.

Для оформления кредита по программе льготной сельской ипотеки необходимо обратиться в любой офис Россельхозбанка и оформить заявку, предъявив специалисту паспорт, документы о семейном положении/наличии детей и документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость. После получения положительного решения по заявке на кредит необходимо предоставить в банк документы по выбранному объекту недвижимости.

Понимая потребности и вопросы при совершении сделок по ИЖС, Россельхозбанк запустил платформу на рынке недвижимости - Свое Село. Платформа Свое Село направлена на улучшение благоустройства жителей на сельских территориях. Сервис дает возможность в режиме онлайн получить практически весь комплекс услуг по обустройству загородной жизни - от подбора земельного участка или готового дома до подключения инженерных коммуникаций и озеленения территории от партнеров банка.