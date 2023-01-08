Что произошло в Новосибирске в ночь на 8 января 2023 года: последние новости

Сообщаем главные новости Новосибирска на 8 января.

Вечером 6 января Екатерина, жительница Первомайского района Новосибирска, забила тревогу. Вот-вот из командировки в поселке Чаны должен был вернуться ее муж Михаил, но он все не приезжал домой и уже почти сутки не отвечал на звонки. В ночь на 7 января его нашли застреленным в собственной машине. В деле разбираются следователи.

В Новосибирске отметили Рождество Христово на набережной. Десять звонарей из восьми федеральных округов России приехали на фестиваль колокольных звонов.

В Новосибирске подошли к концу долгие недели «Новогодней столицы России». 7 января на завершающей церемонии цифровую Снежинку, символ проекта, передали Суздалю.

Рождественский матч между командами ХК «Сибири» и минским «Динамо» запомнился дракой соперников. Игроки обеих команд устроили потасовку на льду, которая попала на видео.

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