Что произошло в Новосибирске в ночь на 7 января 2023 года: последние новости

Три пассажира легкового авто разбились на трассе под Новосибирском. Фото: ГИБДД НСО.
Три человека разбились на Ленинск-Кузнецкой трассе в Новосибирской области. Жуткое ДТП произошло вечером 6 января. Погибли пассажиры – две девушки и парень, в больницу увезли водителя «Хендай Солярис». Также пострадала пассажирка кроссовера «Фольксваген» – второго участника аварии.
Тем временем в Вознесенском соборе митрополит Новосибирский и Бердский Никодим провел таинство Рождественского богослужения. Трансляцию литургии можно посмотреть на телеканале ОТС.
Новостью дня стало возвращение в аэропорт Толмачево самолета с треснувшим стеклом, который утром вылетел из Новосибирска в маленький аэродром в Паттайе. Следователи начали проверку по уголовной статье.
Жители микрорайона Родники первыми в Новосибирске смогли посмотреть продолжение легендарного «Аватара». Фильм вышел в кинотеатре на улице Гребенщикова, хотя официально его не выпускали в прокат в России.
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