Мэр Новосибирска проверил реновацию городского центра для особенных детей

Анатолий Локоть (в центре) отметил эффективное вложение финансов в обновление центра. Фото: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

Проверить результаты реновации центра приехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Главе города показали уютную продуманную входную зону, класс, где к школе готовят детей с ментальными нарушениями здоровья, адаптивный бассейн, квартиру-тренажер, в которой ребят с инвалидностью учат обслуживать себя в быту, а также родительский клуб с зоной психологической помощи и релаксации.

- Этот центр после реорганизации стал пилотным учреждением, в котором мы отрабатываем все современные методики реабилитации особенных ребятишек, помогаем их родителям. Раньше «Заря» оказывал все услуги в стационарном режиме, нужно было две недели здесь жить. После реорганизации появилась также возможность получать помощь в форме полустационара - приходить на полдня. Благодаря этому количество детей, которым здесь помогают, увеличилось почти в два раза, - рассказала начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

- Количество ребятишек, которым здесь помогают, увеличилось почти в два раза, - говорит начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева. Фото: Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

Городской центр поддерживает семьи, которые воспитывают особенных детей. Здесь они могут пройти комплексную реабилитацию, получить важные социальные навыки. В 2021 году учреждение вошло в состав МБУ «Городской центр социальной помощи семье и детям», а уже в 2022 году попало в программу по реновации департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

- Ремонт в центре прошел не по федеральной или региональной программе. Финансы высвободились после оптимизации работы департамента по социальной политике города. Средства вложены эффективно, проведена внутренняя реконструкция, обновлены номера, в которых живут семьи, появились клуб родителей и адаптивный бассейн, также городской центр помощи семье и детям не только не сократил количество специалистов, оказывающих услуги людям, но и увеличил штат, провел своевременное обучение специалистов. Все новое инновационное оборудование работает в центре в сопровождении профессионалов, прошедших специальную подготовку, - отметил Анатолий Локоть.

Работы в центре не закончены: нужно обновить лестничные марши, коридоры, расширить некоторые кабинеты и закупить недостающее оборудование. Реновация разделена на этапы не случайно: главной задачей департамента по социальной политике было не только провести материально-техническую и содержательную трансформацию, но и обеспечить непрерывную работу центра. Задача была достигнута.

В 2023 году департамент планирует реализовать опыт реновации этого объекта на другие филиалы Городского центра социальной помощи семье и детям - «Надежда» и «Олеся».