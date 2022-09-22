Повестка дня девятнадцатой сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

1. О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616 (первое чтение)

2. О внесении изменений в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденную решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.09.2018 № 660 (первое чтение)

3. О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 (первое чтение)

4. О внесении изменений в Порядок управления и распоряжения имуществом муниципальной казны города Новосибирска, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1092 (первое чтение)

5. О внесении изменений в Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), установленные решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.03.2018 № 566 (первое чтение)

6. О внесении изменения в абзац четвертый пункта 2.2 Порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, изменения, аннулирования таких наименований, установленного решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.09.2014 № 1164 (первое чтение)

7. О Положении о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Новосибирска (первое чтение)

8. О ключевых показателях муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Новосибирска и их целевых значениях, индикативных показателях для муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Новосибирска (первое чтение)

9. О внесении изменений в отдельные решения Совета депутатов города Новосибирска (первое чтение)

10. О внесении изменений в отдельные решения городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска (первое чтение)

11. О внесении изменений в Положение о департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-рии города Новосибирска, утвержденное решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 654 (пер-вое чтение)

12. О внесении изменений в Регламент Совета депутатов города Новосибирска, принятый решением городского Со-вета Новосибирска от 25.10.2005 № 118 (первое чтение)

13. О законодательной инициативе Совета депутатов города Новосибирска по внесению в Законодательное Собра-ние Новосибирской области проекта закона Новосибирской области «О внесении изменения в статью 8.2 Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области»

14. Об обращении Совета депутатов города Новосибирска к Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу дополнения перечня оснований для досрочного прекращения полномочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправления

15. О внесении изменений в приложение 2 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2012 № 689 «О структуре и штатной численности аппарата Совета депутатов города Новосибирска»

16. О вынесении предупреждения в соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

17. О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2022 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 285

18. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев