В Новосибирске слишком много чиновников Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Совете депутатов города Новосибирска прошло заседание постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения. Депутаты выслушали доклады и задали вопросы представителям и руководителям различных профильных департаментов мэрии Новосибирска. Обо всех самых важных моментах обсуждений – в нашем материале.

КОНЦИССИОНЕРЫ ПОДВЕЛИ

Всего на комиссии обсуждалось более 10 актуальных вопросов. Прежде всего это, разумеется, работа по нацпроектам.

- В городе продолжается реализация пяти федеральных национальных проектов: Безопасные качественные дороги, демография, образование, жилье и городская среда, экология, - рассказал первый заместитель мэра города Новосибирска, Борис Буреев, - Расходы на реализацию национальных проектов в этом году запланированы в сумме 5 миллиардов 228 миллионов рублей.

Тут и депутатов нареканий не было: все суммы были ранее согласованы. А вот серьезный вопрос вызвали работа по привлечению инвестиций в город и недобросовестность концессионеров.

- Для усиления контроля за исполнением концессионерами обязательств департаментом был составлен график проверок. С начала года их прошло уже 10, в том числе три внеплановые. В результате были расторгнуты договоры с некоторыми недобросовестными концессионерами, - рассказал в своем докладе заместитель начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Денис Колмаков. - В частности в Арбитражный суд Новосибирской области мы подали исковое заявление о расторжении соглашения с концессионером, который занимался реконструкцией школы по адресу Зыряновская, 119/1. Он на протяжении семи лет не выполнял обязательства.

Другой недобросовестный концессионер занимался реконструкцией бассейна «Дельфин» в Пашино. Но пока местные жители так и не дождались обновленного спортивного объекта. Проверки показали, что работы концессионер не начинал. Сейчас договор расторгнут и здание находится на балансе города.

- В настоящий момент мы держим ситуацию на контроле. Наш коллега из заксобрания депутат Вячеслав Илюхин помогает, занимается вопросом, можно ли восстановить бассейн, сколько на это потребуется финансов. Потом будет сделана оценка и подготовлено решение, есть ли смысл восстанавливать спортивный объект, - прокомментировал ситуацию председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения (депутатское объединение «Единая Россия») Андрей Гудовский.

Андрей Гудовский.

Инвестиционные инициативы показались депутатам слабыми. Они указали на то, что Новосибирск достоин больших и интересных проектов, в которые захочет вкладываться бизнес.

ОТ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ ДО ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД

Спектр вопросов на заседании комиссии был широким. Внимательно депутаты отнеслись к информации о расселении ветхого и аварийного жилья. Эта задача сейчас является приоритетной для города. Больше тысячи жилых ветхих домов еще не получили статус аварийного жилья и не могут быть расселены.

Отдельно коснулись вопроса штата сотрудников мэрии. По этому вопросу был представлен доклад, в котором было обозначено количество рабочих мест по разным отделам.

- Есть отделы, по которым штаты сильно раздуты, а эффективности нет. Между тем, выделяются деньги на содержание рабочих мест, на транспорт, заработную плату. Нужно серьезно реформировать систему управления в городе, заметил Андрей Гудовский.

Взволновала депутатов перспектива повышения платы за проезд. По предварительным данным она может составить около 30 рублей. Представитель департамента транспорта ответил, что повышение пока обсуждается, окончательная сумма не названа. Но рост цен на проезд оправдан, поскольку выросла стоимость запчастей для автобусов, прогрессирует инфляция.